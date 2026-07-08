El Real Madrid sigue aligerando su plantilla para darle a José Mourinho lo antes posible las herramientas adecuadas en su nuevo proyecto. Uno de los puestos que requería soltar lastre era el de lateral izquierdo. Tras el fichaje de Cucurella, Fran García se quedaba sin sitio. Mucho se habló de que el Chelsea de Xabi Alonso sería el destino de Álvaro Carreras, pero la realidad es que el equipo inglés negocia la llegada de Pep Chavarría, lateral izquierdo del Rayo Vallecano.

Fran García estaba en el mercado con el cartel de transferible -tanto el club como el propio Mourinho le consideraban transferible y así lo dejó claro el técnico luso en la lista que le pasó a José Ángel Sánchez- y el Madrid esperaba sacar unos 10 millones de euros por su traspaso. En la Premier no apareció ningún candidato -hay que recordar que en el mercado de invierno Fran tenía cerrado un acuerdo con el Bournemouth de Andoni Iraola, ahora en el Liverpool, pero el Madrid le cerró la puerta al no tener tiempo material para fichar y no querer debilitar el plantel merengue a mitad de temporada- y el Betis siempre ha mostrado un gran interés por el lateral zurdo salido de La Fábrica.

Las negociaciones entre ambos equipos han alcanzado un punto de encuentro, por lo que Fran García ya ha viajado a Sevilla para pasar las pruebas médicas. 4 millones de euros pagará el Betis por el traspaso y el jugador pone de su parte reduciéndose la ficha para intentar relanzar su carrera en un equipo que viene creciendo mucho en los últimos años y esta próxima temporada jugará Champions League.

Fran, a sus 26 años y tras haber destacado en el Rayo y no poder desarrollar todo el fútbol que lleva dentro en el Real Madrid, firma hasta 2031 y el conjunto que preside Florentino Pérez se guarda el 50% de sus derechos.