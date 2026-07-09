El Barcelona siempre vuelve… a hacer la rosca. Si la temporada pasada marearon sin parar con el caso Nico Williams, utilizando todas sus armas mediáticas pero sin poner el dinero por delante y Nico terminó renovando con el Athletic, este verano le ha tocado a Julián Álvarez y al Atlético de Madrid.

El delantero argentino, que incluso ha salido públicamente asegurando que lo mejor para todos es que le traspasen, se quedará con la miel en los labios y es que el Barcelona no tiene capacidad económica para acometer un fichaje de esa envergadura. ¿El resultado? Los de Joan Laporta dejan de lado a Julián y se centran en cerrar el fichaje de Karim Adeyemi.

El club azulgrana ya ha alcanzado un acuerdo verbal con el futbolista de 24 años y se encuentra en plenas negociaciones con el Borussia Dortmund para acordar el precio definitivo del traspaso, que podría irse hasta los 30-40 millones de euros según la prensa alemana, en una operación que ha sido adelantada por el periodista Gerard Romero en Jijantes.

Adeyemi es una petición expresa del entrenador Hansi Flick, que lo conoce perfectamente de su estada como seleccionador alemán.

Adeyemi, cuyo nombre ha estado ligado al Barça en distintos mercados desde su etapa en el Salzburgo, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, situación contractual que obliga al club alemán a sentarse a negociar si no quiere que el jugador entre en su último año de contrato con el riesgo de marcharse gratis.

¿Cómo juega Adeyemi?

Lo que más destaca es su velocidad y dinamismo además de su capacidad en el uno contra uno. Un extremo diestro que es capaz de romper al espacio y que tiene unas cifras aceptables. La temporada pasada marcó 10 goles y repartió 6 asistencias en 39 partidos.

Su velocidad le convierte en una pesadilla para las defensas rivales: en su debut en Champions, frente al Sevilla en 2021, aún en las filas del Salzburgo, provocó tres penaltis en 45 minutos.

Además de ser una bala, es tremendamente vertical. Para el recuerdo queda su gol al Chelsea en Champions en 2023: recorrió 65 metros en 9 segundos con 11 toques.

Se marchó del Bayern por una falta de disciplina

La carrera de Adeyemi hacia la élite es, cuanto menos, curiosa. Es hijo de madre rumana y de padre nigeriano... pero nació en Múnich. De hecho, su progenitor jugó en África. "Dice que podría haber hecho una gran carrera en Europa. Sin embargo, era demasiado mayor cuando llegó aquí a los 30, así que me convertí en su proyecto", revela.

Adeyemi se inició en el TSV Forstenried, pero en 2010 dio el salto al Bayern. Sin embargo salió en 2012, con 10 años, por la 'puerta de atrás'. Las versiones son diferentes. En Alemania aluden a repetidos problemas de indisciplina, pero Adeyemi siempre se ha defendido: "Los padres de los compañeros estaban celosos de mí".