El Barcelona de Laporta siempre vuelve… a hacer la rosca. Si la temporada pasada marearon sin parar con el caso Nico Williams, utilizando todas sus armas mediáticas pero sin poner el dinero por delante y Nico terminó renovando con el Athletic, este verano le ha tocado a Julián Álvarez y al Atlético de Madrid.

El delantero argentino, que incluso ha salido públicamente asegurando que lo mejor para todos es que le traspasen, se quedará con la miel en los labios y es que el Barcelona no tiene capacidad económica para acometer un fichaje de esa envergadura. ¿El resultado? Los de Joan Laporta dejan de lado a Julián y se centran en cerrar el fichaje de Karim Adeyemi.

El club azulgrana ya ha alcanzado un acuerdo verbal con el futbolista de 24 años y se encuentra en plenas negociaciones con el Borussia Dortmund para acordar el precio definitivo del traspaso, que podría irse hasta los 30-40 millones de euros según la prensa alemana, en una operación que ha sido adelantada por el periodista Gerard Romero en Jijantes.

Adeyemi es una petición expresa del entrenador Hansi Flick, que lo conoce perfectamente de su paso como seleccionador alemán.

El extremo alemán, que destapó el tarro de las esencias en el Salzburgo, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, por lo que el Dortmund necesita negociar su venta para sacar algo de tajada económica al exponerse a que salga gratis en menos de un año.

¿Cómo juega Adeyemi?

Lo que más destaca es su velocidad y dinamismo además de su capacidad en el uno contra uno. Un extremo diestro que es capaz de romper al espacio y que tiene unas cifras aceptables. La temporada pasada marcó 10 goles y repartió 6 asistencias en 39 partidos.

Su velocidad le convierte en una pesadilla para las defensas rivales. Y es que ojo al dato: en su debut en Champions, frente al Sevilla en 2021, aún en las filas del Salzburgo, provocó tres penaltis en 45 minutos.

El problema de Adeyemi es que no ha terminado de pulir todo el talento que lleva dentro. Su paso por el Dortmund no ha sido todo lo exitoso que se podía prever y su evolución no ha sido la esperada. Ahora en Barcelona, bajo la lupa de uno de sus grandes padres futbolísticos, el extremo espera volver a volar alto.

Adeyemi, hijo de madre rumana y de padre nigeriano pero nació en Múnich, pasó por la cantera del Bayern Múnich pero salió por la puerta de atrás. Con tan solo 10 años fue expulsado por problemas de disciplina aunque el siempre ha asegurado que el motivo es que los padres de sus compañeros le tenían envidia.