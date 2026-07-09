El RC Deportivo implementa controles de identificación para mejorar la seguridad en la grada de Marathon Inferior

El RC Deportivo de La Coruña ha establecido nuevas condiciones de identificación, acceso y comportamiento para los abonados de Marathon Inferior de cara a la temporada 2026/2027. La medida forma parte de la preparación del club para su regreso a LaLiga y pretende reforzar la seguridad y la convivencia en una de las zonas de mayor animación de Riazor.

Según ha comunicado el propio club a sus socios, el procedimiento diseñado para esta grada establece que la renovación del abono deberá realizarse de manera presencial y que cada abonado tendrá que acreditar su identidad mediante un documento oficial. También será necesario aceptar por escrito las condiciones de uso del carné, que regulan cuestiones como el acceso al recinto, la permanencia en la zona, los controles de identidad y la introducción de elementos de animación. La entidad advierte de que no podrá completar la renovación cuando no se cumplan estos requisitos.

La iniciativa se adopta después de una temporada en la que el Deportivo acumuló 17 denuncias por cánticos intolerantes, la segunda cifra más elevada entre los clubes de LaLiga, según el recuento de los expedientes publicados por la competición. Estas denuncias habrían supuesto más de 200.000 euros en sanciones para el club. A ello se suma la propuesta de la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte de cerrar Riazor durante un mes e imponer una multa de 80.000 euros por los incidentes registrados durante la celebración del ascenso tras el encuentro frente a la UD Las Palmas.

Estas nuevas condiciones conceden al club la capacidad de ordenar el funcionamiento de Marathon Inferior, controlar los accesos y autorizar el uso de pancartas, banderas, bombos y otros materiales. También contemplan la suspensión o retirada del abono ante conductas como su cesión a otras personas, la negativa a identificarse, el incumplimiento de las indicaciones de seguridad o la exhibición de mensajes violentos, discriminatorios o contrarios a la normativa deportiva.

Rechazo de las peñas

La decisión ha provocado críticas por parte de algunos colectivos como Riazor Blues y Old Faces, que han convocado este jueves una asamblea informativa para trasladar su posición a los aficionados. Durante la pasada noche también aparecieron carteles contrarios a la directiva en el Dé Beach Club y en otros espacios relacionados con la entidad. Según las autoridades locales, tres personas, una de ellas menor de edad, fueron identificadas por estos hechos.

Coincide que, solo en los últimos dos años, se han registrado distintas intervenciones policiales relacionadas con miembros o entornos de Riazor Blues por peleas, amenazas, uso de material pirotécnico y otros incidentes en las inmediaciones del estadio que han saltado a la luz pública, como en los partidos ante el Leganés, el Atlético de Madrid, el Real Zaragoza o el Málaga CF. Con las nuevas condiciones, el Deportivo busca anticiparse a este tipo de situaciones, proteger a la mayoría de su afición y reducir el riesgo de sanciones en una temporada especialmente relevante por su vuelta a LaLiga.