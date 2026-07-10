Borja Iglesias: "Tras mi debut en el Mundial, Claudio me hizo llorar con su mensaje"

El céltico Borja Iglesias desveló que tras su debut en el Mundial, recibió un mensaje de su entrenador en el Celta, Claudio Giráldez, que le hizo llorar al destacar, más que el estreno, la forma en la que lo consiguió. "Que todo el mundo te felicite en el vestuario es muy especial. Hay una mezcla de emociones. Te acuerdas de mucha gente, vi los mensajes de mi mujer y mi familia, a los que vi luego. Y en la grada, Claudio —Giráldez— me mandó un mensaje y me dio la enhorabuena por el debut y, sobre todo, por cómo lo había hecho, por el tipo de persona que lo ha hecho. Y estuve llorando un rato", dijo en zona mixta.

"Me siento muy querido y arropado. Después de debutar recibí un montón de abrazos y cariño y eso habla mucho de este equipo", añadió a la hora de relatar sus sentimientos después de su estreno en el duelo contra Portugal cuando entró en el campo para disputar el último minuto.

"Luis me animó a intentar que cerrásemos el partido. Todos pensábamos en ello y no en una prórroga. Fue un momento complicado porque pasaban los minutos y pensé que no iba a salir —ríe—. Me lo tomé con tranquilidad y preparado para lo que tocara. Muy feliz por debutar, por estar aquí y tener minutos, que es muy complicado", explicó sobre el momento en el que salió al campo ante Portugal en los últimos minutos.