LALIGA registra el mayor crecimiento comercial de las cinco grandes ligas

Los clubes de LALIGA incrementaron sus ingresos comerciales un 22% durante la temporada 2024/25, el mayor crecimiento registrado entre las cinco grandes competiciones europeas y por encima del 13% de la Premier League y del 12% de la Bundesliga, según el estudio Annual Review of Football Finance 2026, elaborado por Deloitte.

En concreto, los ingresos comerciales de los equipos españoles alcanzaron los 1.562 millones de euros, cerca de 300 millones más que en la campaña anterior. El informe relaciona este avance con el aumento de la actividad de patrocinio y merchandising y destaca operaciones como la renovación del acuerdo entre el FC Barcelona y Nike, el primer ejercicio completo de explotación comercial del Santiago Bernabéu remodelado y la incorporación de HP como primer patrocinador de manga del Real Madrid.

Motor del crecimiento

El impulso del negocio comercial contribuyó al crecimiento de los ingresos totales de LALIGA, que aumentaron un 9%, desde los 3.764 millones hasta los 4.106 millones de euros. Esta evolución superó el incremento del 8% registrado por la Premier League durante el mismo ejercicio, aunque la competición inglesa mantuvo un volumen de facturación agregado superior.

Este crecimiento se enmarca en una política económica orientada a compatibilizar la expansión de los ingresos con la sostenibilidad financiera de los clubes. El sistema de control económico de LALIGA busca adaptar el gasto de cada entidad a su capacidad real, mientras que iniciativas como LALIGA Impulso favorecen inversiones en la modernización de estadios, la digitalización, la internacionalización y la apertura de nuevas líneas de negocio.

Panorama europeo

El mercado del fútbol europeo superó, por primera vez, la barrera de los 40.000 millones de euros de ingresos y alcanzó los 40.200 millones en la temporada 2024/25, un 6% más que los 38.000 millones del curso anterior. Dentro de este mercado, los clubes de las cinco grandes ligas —Premier League, Bundesliga, LALIGA, Serie A y Ligue 1— generaron conjuntamente 21.600 millones de euros.

En este escenario, LALIGA fue, además, una de las dos únicas grandes competiciones, junto a la Bundesliga, que cerró el ejercicio con beneficio agregado antes de impuestos, con un resultado positivo de 28 millones de euros.