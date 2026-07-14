Así quedan los horarios de las tres primeras jornadas de LaLiga

El balón comenzará a rodar el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto, como se hizo público hace unas semanas después de la realización del sorteo, y LaLiga ha dado a conocer los horarios de las tres primeras jornadas.

Los encuentros de la primera ronda se extenderán hasta el jueves 27 de agosto debido al Mundial. La competición ha aplazado el FC Barcelona-Athletic Club, el Real Madrid-Real Sociedad, el Atlético de Madrid-Málaga CF y el Valencia CF-Real Betis. Alavés-Getafe será el duelo que abrirá la temporada el 15 de agosto a las 19:00.

En cuanto a los ascendidos, dos de tres debutarán en casa, el Racing lo hará frente al Villarreal el domingo 16 de agosto a las 17:00 y el Deportivo un día después, el 17 de agosto, ante el Elche a las 21:00. Por otro lado, el Málaga viajará a la capital de España para medirse al Atlético de Madrid en el Metropolitano el miércoles 19 de agosto a las 21:00.

En el caso del Real Madrid, Mourinho se sentará de nuevo en el banquillo blanco del Santiago Bernabéu el miércoles 26 de agosto a las 21:00 para medirse a la Real Sociedad. Un día después, el 27 de agosto, el FC Barcelona recibirá al Athletic Club a las 21:00.

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En la segunda jornada, que se disputará entre el jueves 20 de agosto y el lunes 24, el Atlético de Madrid recibirá al Villarreal en el Metropolitano el domingo a las 17:00. El equipo de Hansi Flick viajará a Elche para medirse a los de Martín Anselmi a las 21:30. Un día antes, el Real Madrid se desplazará a Barcelona para medirse a las 21:30 al Espanyol.

El sábado, el Sevilla se enfrentará al Athletic en San Mamés a las 17:00 y el Valencia recibirá al Celta en Mestalla a las 19:30. Durante esta jornada, el Málaga se estrenará en casa el lunes 24 de agosto a las 21:30 ante el Deportivo.

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Durante la tercera jornada, del 28 al 31 de agosto, el Betis se desplazará el sábado hasta el Ciutat de Valencia para medirse al Levante a las 17:00 y ese mismo día, el Atlético de Madrid disputará su primer partido fuera de casa. Será frente al Sevilla a las 21:30.

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El domingo, el Real Madrid recibirá al Málaga a las 17:00 y la jornada pondrá su punto y final con el encuentro en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano el lunes 31 de agosto a las 21:30.