LALIGA y la Premier League dominan la presencia en las semifinales del Mundial

Los clubes de LALIGA aportan 29 jugadores a las cuatro selecciones clasificadas para las semifinales del Mundial de 2026, lo que supone que el 36% de los 81 futbolistas de la competición española que comenzaron el torneo continúa en la lucha por el título.

Este porcentaje es el más alto entre las principales ligas europeas y supera el 25% registrado por la Premier League, que mantiene 40 representantes de los 162 con los que inició el campeonato. Entre ambas competiciones concentran 69 de los jugadores presentes en las semifinales.

La Ligue 1 cuenta con 14 futbolistas clasificados, mientras que la Serie A y la Bundesliga aportan seis cada una. La competición alemana había comenzado el Mundial con 100 jugadores, frente a los 81 de LALIGA, pero la liga española la ha superado en representación después de la disputa de los cuartos de final.

De los 29 futbolistas pertenecientes a clubes de LALIGA que han alcanzado las semifinales, 17 forman parte de la selección española. Los otros 12 están repartidos entre las plantillas de Inglaterra, Argentina y Francia.

Entre los representantes de la competición española también figuran varias incorporaciones realizadas durante el mercado de verano, como Cucurella y Konaté, fichados por el Real Madrid, y Anthony Gordon, incorporado por el FC Barcelona.

Mejor jugador del partido

Los futbolistas de LALIGA acumulan 21 reconocimientos al mejor jugador del partido hasta la conclusión de los cuartos de final, uno menos que los 22 obtenidos por los representantes de la Premier League. Ambas competiciones concentran la mayor parte de los premios individuales entregados durante el torneo.

Los cuatro partidos de cuartos de final concluyeron con un futbolista de LALIGA elegido como mejor jugador del encuentro. Los reconocimientos correspondieron a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Julián Álvarez.

Por clubes, los jugadores del Real Madrid han marcado 19 goles durante el Mundial y han superado los 18 tantos anotados por futbolistas del Honvéd de Budapest en 1954, del Bayern de Múnich en 2014 y del Paris Saint-Germain en 2022.