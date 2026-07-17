LALIGA lidera la representación en la final del Mundial con 24 jugadores

España y Argentina disputarán este domingo, a partir de las 21:00 horas, la gran final del Mundial de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En el encuentro por el título, La Liga será la liga con mayor representación, al aportar 24 de los 52 futbolistas convocados por la Roja y la Albiceleste.

La competición española reúne cerca de la mitad de los jugadores que estarán en la final y aventaja en once representantes a la Premier League, segunda con 13. La Ligue 1 contará con cinco futbolistas, mientras que la Serie A, la Bundesliga, la MLS y la Liga Profesional Argentina tendrán dos cada una. La Primeira Liga portuguesa y el Brasileirão completan el listado con un representante por campeonato.

El recuento, elaborado a partir de las plantillas de los clubes para la temporada 2026/27, refleja además un mayor peso de La Liga respecto a las semifinales. En la pasada ronda, la competición española y la liga inglesa concentraban conjuntamente buena parte de los jugadores que continuaban en el torneo. La clasificación de España y Argentina ha situado ahora a La Liga en solitario al frente de la clasificación por competiciones nacionales.

La representación de la competición española también quedó reflejada en los onces iniciales de las cuatro selecciones semifinalistas. Dieciséis de los 44 futbolistas alineados de inicio por España, Argentina, Francia e Inglaterra pertenecían a clubes de La Liga.

Los jugadores del campeonato español también participaron en dos de los cinco goles de la ronda. Mikel Oyarzabal y Anthony Gordon marcaron en los partidos tras los que España y Argentina obtuvieron el billete para la gran final.

A estos datos se añaden los reconocimientos individuales de los cuartos de final, cuando los cuatro premios al mejor jugador del partido recayeron en futbolistas de la competición española. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Julián Álvarez fueron distinguidos en cada uno de los encuentros de aquella ronda.

La Liga llega de este modo al último partido del Mundial como la competición con más futbolistas entre los dos aspirantes al título, después de haber contado también con una amplia representación en los onces y entre los protagonistas de las rondas decisivas.