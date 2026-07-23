La sorprendente frase de Adeyemi en su presentación con el Barcelona:"Los catalanes son diferentes a los españoles"

El segundo fichaje del FC Barcelona en este mercado estival ya es una realidad. Karim Adeyemi será nuevo futbolista del Barça para las próximas cinco temporadas, hasta 2031.

El delantero de 24 años llega procedente del Borussia Dortmund por una suma de 22 millones de euros más siete en variables. El Borussia Dortmund, por su parte, se reserva un 20% de la plusvalía de un futuro traspaso del futbolista. Una gran operación de los germanos, ya que a Adeyemi le restaba tan solo un año de contrato y no quería renovar.

Hansi Flick conoce a la perfección a un jugador al que hizo debutar con Alemania y del que espera sacar todo el rendimiento que apuntaba cuando comenzó su carrera profesional. Y es que Adeyemi apuntaba muy alto cuando debutó con el Salzburgo, pero en las últimas temporadas su rendimiento se ha visto frenado.

Con este fichaje, el Barcelona da por cerradas las incorporaciones en los extremos —recordar que también fichó al inglés Gordon— y se centra en el fichaje prioritario de un '9'.

En cuanto a la presentación del germano, hubo una frase que llamó poderosamente la atención:

"El Barça es diferente, por su conexión especial con Cataluña y los catalanes. Me han dicho que son diferentes a los españoles".

Una reflexión que se ha hecho viral y que marca la puesta de largo de un extremo que se caracteriza por su gran explosividad, buen uno contra uno y su capacidad para realizar grandes esfuerzos en la presión.