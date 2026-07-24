Nuevo refuerzo para el Barcelona que ha hecho oficial el fichaje de Mahdi El Maimouni, joven centrocampista marroquí de 17 años que llega libre procedente del Sporting Charleroi belga.

"El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el jugador Mahdi El Maimouni para su incorporación al club en la etapa juvenil", compartió el club culé en sus redes sociales sobre la contratación del prometedor centrocampista de Bruselas.

Mahdi El Maimouni (30 de junio de 2009) es un medio centro posicional que recuerda por su estilo de juego a Sergio Busquets.

El Barcelona llevaba dos años siguiendo a Mahdi El Maimouni y se ha adelantado a clubes como PSV Eindhoven y Newcastle United, que también pretendían al ganador del 'Mejor Talento Joven' en la gala del Lion d'Or en Bélgica.