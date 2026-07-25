El Atlético de Madrid culminó este sábado el fichaje del extremo internacional surcoreano Kang-in Lee, que reforzará el ataque del conjunto rojiblanco para las próximas cinco temporadas, hasta 2031, después de lograr su traspaso por 40 millones de euros desde el París Saint-Germain, en el que ha jugado desde 2023.

El futbolista, de 25 años, es el tercer fichaje del club madrileño para el nuevo curso, junto al lateral izquierdo e internacional español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen, y al medio centro de la selección danesa Morten Hjulmand, que viene desde el Sporting de Portugal, también traspasado. El primero ha firmado hasta 2030. El segundo, hasta 2031.

A la vez, mientras negocia la posible permanencia del argentino Nico González, una vez finalizado su año de cesión desde la Juventus, y no haya ejecutado la opción de compra de 32 millones de euros —el club rojiblanco quiere rebajarla ostensiblemente—, hay dos bajas respecto a la pasada campaña: el delantero y máximo goleador de la historia del club, Antoine Griezmann, fichado por el Orlando City, y el defensa central Clément Lenglet, al Benfica.

Este sábado el Atlético hizo oficial su fichaje: "El Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Kang-in Lee, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031".

"Talentoso centrocampista zurdo de 25 años, puede desarrollar su juego desde la posición de mediapunta o partiendo desde cualquiera de las dos bandas y destaca por su visión de juego, su exquisito manejo de balón y su capacidad para el pase y el golpeo", resaltó el Atlético en un comunicado.

Natural de Incheon, en Corea del Sur, llegó a las categorías inferiores del Valencia con 10 años de edad, fue superando etapas y divisiones y el 30 de octubre de 2018 debutó con el primer equipo.

Ahí jugó hasta 2021, con un total de 62 partidos, antes de fichar por el Mallorca, donde se relanzó a las órdenes del mexicano Javier Aguirre, con 73 encuentros en dos temporadas, con siete goles y doce asistencias, hasta su fichaje por el PSG en verano de 2023 a cambio de 22 millones de euros.

Autor de 16 tantos y 16 pases decisivos en 124 duelos en París, 69 de ellos de inicio, e internacional en 50 ocasiones con Corea del Sur, ahora llega al Atlético, con el que se incorporará a la pretemporada tras su participación en el Mundial 2026, en el que su selección fue eliminada en la primera fase.