Bombazo veraniego. Cuando parecía que el Real Madrid estaba centrado en el fichaje de Rodri, desde Alemania saltaba la noticia. Yan Diomande, uno de los extremos más desequilibrantes del mundo y que durante el Mundial se supo que rechazó ir al Liverpool porque su prioridad era jugar en el PSG, es el objetivo prioritario del Real Madrid. La entrada en escena del conjunto merengue lo ha cambiado todo y el equipo presidido por Florentino Pérez negocia su traspaso con el Leipzig.

El Madrid ya ha realizado una primera oferta "astronómica" por el jugador internacional marfileño de 19 años, que el Leipzig ha rechazado según apunta Sport Bild.

"El Real ofrece una suma astronómica por Diomande", anunció en titulares la publicación deportiva germana, que alude a una exclusiva del diario Bild sobre la operación de traspaso, en la que el club del jugador se muestra por ahora insatisfecho incluso con 100 millones de euros.

"Según la información del experto en fichajes Fabrizio Romano y del portal estadounidense The Athletic, el Real Madrid ofrece un paquete total de 90 millones de euros, más 10 millones de euros en posibles bonificaciones", apuntó Sport Bild.

"Sin embargo, según datos de Bild, esta suma no es suficiente para el Leipzig", enfatizó la publicación alemana. Piden 130 millones de euros por su gran perla.

Sport Bild apuntó que el RB Leipzig ya ha rechazado ofertas de esas dimensiones por el joven extremo marfileño.

"El RB Leipzig ya había rechazado anteriormente una oferta similar del Liverpool. El club sajón pide al menos 130 millones de euros por Diomande", según Sport Bild.

El jugador fichó por el club sajón el pasado verano por 20 millones de euros, procedente del Leganés.

¿Qué tipo de extremo es Diomande?

Extremo diestro que puede jugar en ambas bandas. Tremenda punta de velocidad, explosividad de arrancada, excelente manejo de las dos piernas, desborde diferencial en el uno contra uno, capacidad para salir por los dos costados y visión de juego lo convierten sin duda en uno de los extremos más determinantes en la actualidad con tan solo 19 años.

Sorprende lo inteligente y lo bien que decide en los últimos metros, lo cual, mezclado con sus enormes cualidades para el regate -es el máximo regateador de la Bundesliga- lo convierte en un auténtico diamante en bruto.

El Madrid, a través de Juni Calafat y todo su departamento de scouting, tiene claro que el costamarfileño es el extremo ideal para reforzar la banda derecha que lleva huérfana de un encarador-desbordador la friolera de 8 años.

Diomande, al que representa la misma agencia que a Vinícius, es el gran objetivo de la dirección deportiva merengue y las conversaciones con el Leipzig tras rechazar la primera oferta continúan abiertas.

Su increíble historia

Comenzó su carrera en Estados Unidos y ahora es una de las sensaciones de la Bundesliga en la que ya se fijan muchos otros equipos europeos.

El 1 de enero de 2025 dio el salto del DME Academy al Leganés, aunque el acuerdo estaba cerrado desde noviembre de 2024; los trámites retrasaron su incorporación. Diomande debutó ante el Real Madrid en el Bernabéu el 29 de marzo del año pasado jugando apenas cuatro minutos. En total, el costamarfileño disputó diez partidos, anotó dos goles y repartió una asistencia en 542 minutos.

Borja Jiménez, el entrenador que le dio la alternativa en el fútbol profesional con el Leganés, cuenta la historia de cómo descubrió al chico y la manera en la que le dio la alternativa.

El Leipzig se hizo con sus servicios en el verano de 2025 por 22 millones de euros y tiene contrato hasta junio de 2030. Tras brillar con luz propia en la Copa África y en la Bundesliga, muchos equipos están llamando a su puerta.