El Real Madrid ha cerrado el fichaje de Yan Diomande, que será anunciado en las próximas horas. El extremo costamarfileño de 19 años firmará hasta el 30 de junio de 2031 y el traspaso entre Madrid y Leipzig se irá por encima de los 100 millones de euros.

El Madrid se ha vuelto a imponer a un PSG que intentó el fichaje de Diomande hasta el final. Una vez más, la labor de Juni Calafat y la excelente relación que tiene con la agencia de representación que lleva al costamarfileño y también a Vinícius ha sido clave.

Ya ocurrió con el brasileño, al que el Barcelona tenía atado, y en el último momento Juni consiguió convencer a sus agentes y llevarlo a la capital de España.

Diomande —que durante el Mundial, ante el interés del Liverpool, afirmó que prefería ir al PSG (la entrada en escena del Real Madrid lo cambió todo)— pasará reconocimiento médico la próxima semana.

No fallar dos veces

La historia de Diomande es curiosa. Se formó en una academia de Estados Unidos y un ojeador del Leganés lo fichó para el conjunto pepinero. Llegaba para reforzar al juvenil, pero en un solo entrenamiento enamoró de tal manera a su entrenador que llamó emocionado a Borja Jiménez para decirle: "Hemos fichado al próximo Messi".

Comenzó a entrenar con el primer equipo y dejó su sello en la recta final de temporada, incluido el partido del Santiago Bernabéu ante el Madrid, donde salió al final y deslumbró; pero un error suyo ante el Sevilla en el Pizjuán marcó su final en el Lega. Al inicio del verano de 2025, con tan solo ocho partidos en la élite, el Leipzig lo tuvo claro: pagó los 22 millones de euros de la cláusula de Yan. Que los alemanes le levantaran el fichaje al Barcelona, y especialmente al Atlético de Madrid y al Real Madrid teniéndolo al lado, es sangrante. Afortunadamente, el talento diferencial de un extremo que puede marcar una época no se escapa de España dos veces.

El Real Madrid, ocho años después, tiene extremo derecho. Y de los muy buenos.