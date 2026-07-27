El Real Instituto Elcano sitúa a LALIGA entre los principales activos de proyección exterior de España

LaLiga, sus clubes y sus jugadores ocupan un lugar central en la proyección internacional del fútbol español, según un análisis publicado por el Real Instituto Elcano tras la conquista del Mundial de 2026 por parte de la selección masculina. La institución señala que los éxitos de los combinados nacionales aumentan el atractivo de la competición, sus equipos y sus futbolistas en los mercados globales, en una relación en la que el prestigio deportivo y el valor económico se refuerzan mutuamente.

El Instituto señala asimismo que el Real Madrid y el FC Barcelona figuran como los dos clubes más valiosos del mundo, de acuerdo con la clasificación de Forbes citada en el análisis, y destaca la expansión internacional de LaLiga. Sus clubes y las estrellas del campeonato actúan como embajadores de una imagen de España vinculada a la juventud, la diversidad, la creatividad y la capacidad competitiva.

Los Barómetros de la Imagen de España elaborados durante más de una década por el Real Instituto Elcano muestran que el fútbol concentra por sí solo alrededor de un tercio de la cobertura que la prensa internacional dedicada al país. Al incorporar el resto de las disciplinas deportivas, el porcentaje se aproxima al 50% de las noticias sobre España publicadas en el exterior.

La conquista del segundo Mundial de la selección masculina española amplió esa exposición. El interés mundial por el término "Spain" en Google aumentó un 250% interanual y alcanzó su punto más alto durante la semana de la final. España terminó además el campeonato con 38 encuentros consecutivos sin perder y se convirtió en el segundo equipo europeo que gana un Mundial en suelo americano, después de Alemania en 2014.

Para el Instituto, esta cobertura responde a un reconocimiento espontáneo de medios de comunicación, periodistas y creadores de contenidos, capaz de proyectar valores relacionados con el talento colectivo, la ambición y la excelencia con un alcance difícil de conseguir mediante campañas convencionales de comunicación.

Mundial

Ese papel de los clubes y los futbolistas como motores de la imagen exterior de España tuvo también su reflejo sobre el terreno de juego. Un total de 25 clubes, 18 de LaLiga EA Sports y siete de LaLiga HyperMotion, contaron con jugadores en el Mundial, que acumularon 22.732 minutos, 48 goles y 33 asistencias.

Los dos principales registros individuales correspondieron a futbolistas del Real Madrid. Kylian Mbappé encabezó la clasificación goleadora de la competición, con diez tantos, mientras que Brahim Díaz lideró el apartado de asistencias, con cuatro pases de gol.

A esta dimensión deportiva se suma el impacto económico del deporte español, estimado en 44.839 millones de euros, equivalente al 3,28% del PIB, y más de 635.000 empleos directos e indirectos. Con el Mundial de 2030 en el horizonte, el Real Instituto Elcano plantea convertir el actual ciclo de éxitos en una estrategia duradera de proyección internacional, con LaLiga como una de sus principales plataformas.