El portugués José Mourinho cosechó este martes una nueva victoria con el Real Madrid, que goleó al Leganés por 4-1 in un partido de entrenamiento en el estadio Alfredo Di Stéfano que contó con la novedad de Fede Valverde en el césped y la presencia de Denzel Dumfries en la grada.

El Real Madrid y el Leganés se vieron las caras en un duelo marcado por las elevadas temperaturas -37 grados- y que estuvo abierto a la prensa hasta el descanso. Mourinho, que durante el calentamiento se acercó a saludar a la prensa, introdujo dos novedades respecto al once que ganó 1-0 al Alcorcón el pasado viernes: Valverde por Cestero y Ciria por Gabri Valero.

El Real Madrid salió de inicio con Lunin; Carreras, Huijsen, Asencio, Arnold; Camavinga, Arda Güler, Valverde, Mastantuono; Ciria y Gonzalo. El Leganés lo hizo con Raúl Fernández; Marvel, Ignasi Miquel, Gueye, Rubén Peña; Ketcha, Zico, Naim, Roberto López, Diawara; y Gothler.

Tras un par de acciones a balón parado, una para cada equipo, y algunas dudas iniciales en la zaga pepinera, el Real Madrid encerró al Leganés en su campo y comenzó a llevar peligro a la meta de Fernández.

En el minuto 21 de juego, la conexión entre dos mundialistas le bastó a los de Mourinho para abrir el marcador. Güler encontró a Valverde con un gran pase filtrado y el uruguayo cruzó un disparo raso para poner por delante a los blancos.

Cuatro minutos más tarde fue Trent quien, con un exquisito balón al espacio, puso en ventaja a Gonzalo, que bajó la pelota con el pecho y definió a las mil maravillas para salvar la salida de Fernández y anotar el segundo.

El pase de Trent a Gonzalo 😍 QUÉ GOLAZO DEL REAL MADRID, SEGUNDO GOL DEL REAL MADRID 😍 pic.twitter.com/m7Zvc2LYdf — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 28, 2026

Mourinho, que abandonaba puntualmente el banquillo para hacer algunas correcciones a los suyos desde la banda, vio desde allí cómo el Leganés recortaba distancias con un golazo de Naim, que culminó una buena transición con un derechazo al palo alejado de Lunin para colocar el 2-1 con el que el partido se fue al intermedio.

En el segundo acto, el Real Madrid abrió brecha con dos tantos prácticamente consecutivos.

En el minuto 58, Mastantuono aprovechó un rechace a un disparo de Trent para hacer el tercero y, en el 59, fue Pulido, que entró en el descanso, quien acabó introduciendo la pelota en su propia portería tras un intento de despeje.

A veinte minutos para el final, Mourinho dio entrada a los canteranos, que sellaron la segunda victoria de la pretemporada del Real Madrid a la que asistieron desde la grada Emilio Butragueño, los brasileños Militao y Rodrygo, que continúan con sus procesos de recuperación, y el neerlandés Denzel Dumfries, que completó en la sesión matinal su primer entrenamiento con el equipo.

A pesar del gol, lo más preocupante fue la actuación, una más, de Franco Mastantuono. El argentino estuvo muy errático, perdiendo casi todos los duelos y sin salirle prácticamente nada.

El que dio un recital como faro ofensivo del equipo fue Arda Güler. Sensacional el turco.

Por orden de eliminación mundialista, los siguientes en incorporarse a las órdenes de Mourinho durante esta tercera semana serán el alemán Antonio Rüdiger, los brasileños Endrick y Vinícius Jr., el portugués Bernardo Silva -otro de los fichajes-, el marroquí Brahim Díaz y el belga Thibaut Courtois.

Las otras dos nuevas incorporaciones, el francés Ibrahima Konaté y el español Marc Cucurella, disfrutarán de unos días más de vacaciones.

Además, como apuntó Libertad Digital el pasado domingo, en las próximas horas se anunciará el fichaje de Yan Diomande. El siguiente será Rodri y ya la dirección deportiva se centrará en las salidas.

El Real Madrid afrontará su siguiente partido amistoso el 1 de agosto ante la Fiorentina italiana en Klagenfurt (Austria).