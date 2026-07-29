LALIGA lanza Tech Powerhouse 2026, un nuevo observatorio sobre tecnología e inteligencia artificial aplicada al fútbol

eslaliga ha publicado Tech Powerhouse 2026, un observatorio con vocación anual sobre tecnología, inteligencia artificial e innovación aplicada al fútbol, elaborado junto a la consultora especializada en estrategia e innovación deportiva 380AMK.

Para la elaboración de Tech Powerhouse 2026 se han analizado más de 50 informes sectoriales y económicos y realizado entrevistas en profundidad a 22 expertos, benchmarking de las principales ligas europeas, además de casos de éxito, investigación aplicada y aportaciones de expertos nacionales e internacionales. El documento examina tanto las tecnologías que transformarán el deporte durante la próxima década como las capacidades que las organizaciones necesitan desarrollar para adoptarlas, como es el caso de la adopción de perfiles profesionales híbridos.

El lanzamiento se apoya en más de una década de inversión y transformación tecnológica de eslaliga, durante la cual la organización ha desarrollado soluciones propias, impulsado el uso compartido del dato entre los clubes, creado un ecosistema de investigación aplicada e integrado la inteligencia artificial en sus procesos internos, acumulando un extenso know-how.

"La tecnología, y en particular la IA, se han convertido en una capacidad estratégica para crecer y generar valor para clubes y aficionados. Después de más de una década de apuesta por la tecnología desde eslaliga, queremos contribuir al conocimiento de la industria compartiendo una visión objetiva sobre los grandes cambios que marcarán el futuro del deporte. Esto se ha hecho posible gracias a la posición privilegiada como actores en los últimos años, que nos ha permitido colaborar con grandes expertos y reunir know-how de alto valor que ahora podemos compartir", afirmó Javier Tebas, presidente de eslaliga.

Tendencias

Tech Powerhouse 2026 identifica varias tendencias que ya están transformando la industria deportiva y que acelerarán su desarrollo durante los próximos años.

Entre ellas destacan la evolución hacia la IA agéntica dentro de las organizaciones, capaz de automatizar procesos complejos y potenciar el valor de competiciones y clubes; la creciente importancia de la soberanía tecnológica y el control del dato, un aspecto en el que eslaliga ha puesto especial énfasis en la última década, incluso creando un departamento dedicado en exclusiva a compliance; también está destacando el desarrollo y uso de gemelos digitales para casos de uso diferentes, como optimizar el rendimiento deportivo, gestionar asistencia a estadios o mejorar la experiencia del aficionado; la consolidación de los smart stadiums como entornos inteligentes en constante evolución; y la hiperpersonalización de contenidos y servicios apoyados en el dato mediante inteligencia artificial, que ofrece experiencias personales.

El informe también analiza el impacto que tendrán estas tecnologías en la gestión de organizaciones deportivas, la toma de decisiones, la protección de contenidos, la investigación científica o la aparición de nuevos perfiles profesionales vinculados al deporte y la tecnología.

Además del análisis de tendencias, Tech Powerhouse 2026 hace un breve análisis del estado tecnológico de las principales ligas europeas e identifica los elementos que diferencian el modelo de eslaliga, que es único en la industria.

Según el informe, el ecosistema de eslaliga aúna los distintos elementos claves diferenciales, como el desarrollo de tecnología propia y su comercialización a través de Sportian, la joint venture creada junto a Globant, incluyendo herramientas como Sportian Performance o Calendar Selector, desarrollos nacidos en eslaliga. Asimismo, eslaliga pone datos o herramientas avanzadas, además de formación, al servicio de los 42 clubes profesionales.

Otro de los elementos destacados es el ecosistema de investigación: el papel del departamento de Football Intelligence como ecosistema de investigación aplicada al rendimiento deportivo, a través de investigaciones con instituciones académicas y publicaciones científicas. La revista científica Cuadernos de Psicología del Deporte reconoció a eslaliga este año como ecosistema de investigación deportiva líder en Europa.

También el plan de transformación estructural: la apuesta por una transformación organizativa basada en inteligencia artificial, integrando la IA de forma transversal en la toma de decisiones y la automatización de procesos. Dentro de este plan, eslaliga ha llevado a cabo formación en diferentes aspectos de la IA al 100% de sus empleados, desde el uso de herramientas de IA hasta conocimiento del nuevo Reglamento de la UE.

Este recorrido ha permitido a eslaliga pasar de consumir tecnología a crearla; de utilizar datos a convertirlos en conocimiento; y de resolver necesidades propias a ofrecer soluciones a otras organizaciones deportivas.

Tech Powerhouse 2026 constituye la primera edición de una publicación que tendrá continuidad anual y que aspira a consolidarse como una plataforma de análisis sobre la evolución tecnológica del deporte.