LALIGA lanza la campaña 'Welcome to our Fútbol' por el inicio de la competición española tras un verano mundialista

LALIGA anunció el lanzamiento de la campaña Welcome to our Fútbol para dar la bienvenida este fin de semana a la nueva temporada de fútbol en España, después de un verano marcado por la Copa del Mundo, con el triunfo en la final de la Selección Nacional que dirige Luis de la Fuente.

Tanto LALIGA EA SPORTS como LALIGA HYPERMOTION afrontan una nueva temporada que cuenta con el regreso de "campeones del mundo, jóvenes talentos y algunos de los grandes protagonistas del torneo", según destacó la organización en un comunicado.

Esta nueva temporada "confirma el papel de la competición como el lugar donde continúan muchas de las historias que han marcado el fútbol mundial", ya que un total de 24 de los 52 jugadores que disputaron la final del Mundial competían en clubes de la competición española durante el torneo.

El protagonismo de estos jugadores refleja el modelo de LALIGA de desarrollar el talento, la competitividad y el trabajo que realizan los equipos temporada tras temporada. Un "ecosistema" que convierte a LALIGA en una de las "grandes referencias del fútbol internacional" y que continúa "impulsando el crecimiento del fútbol" tanto sobre el terreno de juego como a través de la innovación, el desarrollo tecnológico y la profesionalización de la competición.

Welcome to our Fútbol

La nueva campaña de LALIGA, bajo el concepto Welcome to our Fútbol, tiene como objetivo "poner en valor" todo aquello que hace único al fútbol nacional que se vive cada jornada, como es la emoción de regresar a los estadios, las rivalidades históricas, el talento emergente, la pasión de los aficionados y las historias que se generan cada jornada que convierten cada fin de semana en una experiencia diferente.

Como eje de la campaña, LALIGA estrenará un spot audiovisual que acompañará el arranque de la temporada y que, junto a distintas piezas creativas adaptadas para plataformas digitales, broadcasters, patrocinadores y canales propios, invitará a los aficionados de todo el mundo a volver a disfrutar del fútbol español.

La temporada 2026/27 también contará con el nuevo PUMA STELLAR NITRO™ ULTIMATE como balón oficial de LALIGA. El nuevo esférico acompañará a los clubes y jugadores a lo largo de la competición, con un diseño concebido para esta nueva temporada y que refuerza la identidad visual de LALIGA sobre el terreno de juego.

La colaboración entre LALIGA y PUMA continúa así formando parte de la imagen de la competición y de uno de sus elementos más reconocibles que es el balón oficial.