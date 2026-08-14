LaLiga frente a la saturación de los jugadores: así es el nuevo calendario tras el Mundial de España

LaLiga ha adaptado este año el calendario de la nueva temporada 2026/27 y el inicio de la competición para los diferentes equipos con el propósito de mantener el desarrollo de la competición y a la vez respetar los tiempos de recuperación de los futbolistas que llegaron más lejos en el reciente Mundial de Estados Unidos, cuya final ganó España en Nueva York por 1-0 ante Argentina con un gol de Ferran Torres.

Roberto Jiménez, responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga, ha explicado que la decisión responde a un escenario marcado por una mayor carga de partidos internacionales.

El Mundial de 2026 ha añadido presión a esa planificación. La última edición fue la primera disputada por 48 selecciones, frente a las 32 del formato anterior, y elevó de 64 a 104 el número de encuentros. Por eso, el campeonato español comienza este sábado con cuatro partidos de la primera jornada aplazados, una fórmula que permite mantener la fecha general de inicio y dar más margen a los futbolistas que prolongaron su participación durante el verano.

"Con esta alternativa hemos protegido los días de descanso de los jugadores que estaban implicados en semifinales y finales del Mundial, que han sido muchos", aseveró Jiménez en una entrevista con el diario AS.

El calendario español tiene además sus propios condicionantes. A diferencia de la Premier League, LaLiga no programa partidos durante las Navidades, periodo que se mantiene libre para los futbolistas, mientras que ocho clubes españoles participan esta temporada en competiciones europeas, lo que obliga a encajar numerosos compromisos intersemanales.

A estas circunstancias se suma el crecimiento de las competiciones internacionales, que ha reducido las fechas disponibles durante la temporada. Un ejemplo es el Mundial de Clubes de la FIFA, que en 2025 estrenó un formato ampliado con 32 equipos y 63 encuentros y que fue criticado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, por su impacto sobre un calendario ya saturado y sobre el ecosistema del fútbol profesional. Jiménez reconoce también la existencia de este problema y considera que para analizar su origen hay que atender al conjunto de competiciones y a su evolución durante los últimos años.

El aumento de compromisos europeos y de selecciones concentra más partidos entre semana y repercute en los tiempos de recuperación y los horarios. Por ello, el responsable de la Oficina del Jugador plantea que el debate sobre la carga de los futbolistas no se limite al campeonato doméstico y ve margen para que LaLiga y los sindicatos trabajen conjuntamente ante el crecimiento de los compromisos internacionales.

La organización de la competición debe encajar también los distintos elementos sobre los que se sostiene el modelo. LaLiga sitúa al talento de los futbolistas como su principal base, junto a unos ingresos económicos y audiovisuales que contribuyen al nivel competitivo de los clubes, al crecimiento de las canteras y a la capacidad de LaLiga para competir en el mercado internacional.

La proyección exterior adquiere peso en un mercado futbolístico global en el que España no se encuentra entre los países con mayor población, renta per capita o peso económico. "El producto audiovisual y el crecimiento internacional es importante para nosotros", señaló Jiménez.

La Oficina del Jugador trabaja además esta temporada para reforzar la interlocución con los futbolistas, escuchar sus propuestas y mejorar la información que reciben sobre las decisiones que afectan a su actividad profesional. Durante su etapa al frente de la oficina, Jiménez adujo que ha ayudado a jugadores ante cuestiones contractuales o dudas sobre posibles cambios de equipo y ha mantenido reuniones con grupos de capitanes para escuchar sus propuestas e informarles.