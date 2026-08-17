LALIGA Bares convierte Ampuero en la segunda grada del Real Racing Club en su regreso a primera

El municipio cántabro de Ampuero ha acogido durante el fin de semana la primera gran acción territorial de Laliga Bares de la temporada 2026/27 con motivo de la vuelta del Real Racing Club a Laliga EA Sports y con su primer partido como local en Primera División, el cual se saldó con un empate a dos ante el Villarreal CF en El Sardinero.

La iniciativa reunió a vecinos, hosteleros y figuras vinculadas al club para poner en valor el papel de los bares como espacios en los que se comparte la experiencia de cada jornada.

Uno de los principales momentos tuvo lugar el viernes con la visita de Íñigo Sainz-Maza, capitán del Real Racing Club, a Ampuero, su localidad natal. El futbolista recorrió La Trastienda, Café Bar del Río, Pub Pino Verde y La Ribera, donde compartió tiempo con hosteleros, vecinos y seguidores del equipo ante el inicio de una temporada especialmente significativa para el racinguismo. Además, puso la placa que distingue a los bares como Establecimientos Oficiales de Laliga Bares.

Bajo el lema 'La jornada empieza en los bares', Laliga puso el foco en la importancia de la hostelería como punto de encuentro y en su capacidad para generar actividad en torno a los partidos. A través de esta iniciativa, los locales participantes acercaron la competición a sus clientes mediante experiencias, dinámicas y sorteos exclusivos, reforzando su papel como segunda grada del fútbol.

La programación continuó todo el fin de semana con distintas experiencias en los establecimientos adheridos. Los aficionados pudieron disfrutar del comienzo de la competición a través de actividades participativas y sorteos exclusivos, generando nuevos momentos de encuentro y contribuyendo a dinamizar la hostelería local alrededor de la competición.

Este domingo, coincidiendo con el encuentro entre el Real Racing Club y el Villarreal CF, Ampuero acogió el acto central de Laliga Bares, que contó con la participación de Pedro Munitis, una de las figuras más reconocidas de la historia reciente del club y del fútbol cántabro, junto a representantes institucionales, hosteleros y seguidores.

Posteriormente, Munitis compartió la jornada con los aficionados y siguió junto a ellos el primer partido del Racing como local en Primera División desde uno de los establecimientos que emite Laliga en Ampuero.

Esta acción abre la programación territorial de Laliga Bares para la temporada 2026/27, con Ampuero como primera parada de un recorrido que se replicará a lo largo del curso en distintos municipios, reforzando el vínculo entre la competición, la hostelería y los bares como espacios de encuentro para los aficionados.