Exhibición de Mbappé y Bellingham para fulminar a la Real Sociedad

El Real Madrid se impuso con autoridad a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu en un partido que pasó por distintos estados de ánimo y que tuvo en Jude Bellingham y Kylian Mbappé a sus grandes protagonistas. Los blancos dominaron buena parte del encuentro, sufrieron con el empate de la Real antes del descanso y terminaron despegándose en una segunda mitad en la que aparecieron la conexión Bellingham-Mbappé, el oportunismo de Vinicius y el primer hat-trick liguero de la temporada del delantero francés.

No obstante, la noche también estuvo marcada por el emocionante homenaje del Bernabéu a los campeones del mundo: Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal. Inicialmente, como se ha hecho en otros campos, el homenaje era para el madridista pero el defensa no ha dudado en llamar a su compañero de selección para celebrar juntos.

🏆🌟 ¡Homenaje a los campeones del mundo! pic.twitter.com/E763ExmTBI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 26, 2026

Antes de que el partido entrara definitivamente en calor, el Santiago Bernabéu dedicó un reconocimiento especial a los campeones del mundo. Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella fueron protagonistas de un homenaje que recibió el aplauso de la grada, en una imagen de deportividad antes de que ambos equipos se metieran de lleno en la pelea por los puntos.

La Real salió con intensidad y no tardó en demostrar que no había acudido al Bernabéu únicamente a resistir. Oyarzabal tuvo una ocasión clarísima a los diez minutos tras una asistencia de Kubo, pero Courtois respondió con un pie salvador para evitar el 0-1.

A partir de ahí, el Madrid comenzó a inclinar el campo. Los blancos instalaron el partido cerca del área de Remiro y Jude Bellingham empezó a aparecer por todas partes. El inglés bajaba a recibir, ayudaba en la presión y daba continuidad al juego de un equipo que buscaba abrir espacios ante una Real bien plantada.

Remiro sostiene a la Real

El dominio madridista se tradujo en ocasiones. Vinicius desperdició una oportunidad enorme después de un robo de Valverde en campo rival y de una asistencia de Mbappé que le dejó prácticamente solo ante Remiro. El guardameta respondió con una intervención decisiva.

Álex 𝑺𝒂𝒍𝒗𝒂𝒅𝒐𝒓 Remiro. 😳 El pie del meta txuri-urdin evita el gol de Vinicius. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/WinYP3HzcD — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 26, 2026

El Madrid insistía y el Bernabéu empezaba a impacientarse e incluso a pitar a sus jugadores. Mbappé lo intentó, Vinicius buscó la profundidad y Jude Bellingham siguió multiplicándose en la zona de creación.

Sin embargo, la Real también encontró momentos para estirarse y Sergio Gómez estuvo cerca de sorprender a Courtois con un potente voleón al palo largo.

Los murmullos aparecieron en la grada, pero el Madrid encontró el gol en el momento justo. En el minuto 40, Valverde lanzó la transición y encontró a Kylian Mbappé. El francés controló, dejó atrás a Jon Martín y definió con la zurda a la escuadra para silenciar el runrún y adelantar a los blancos.

Sucic responde antes del descanso

🚨🇪🇸 LUKA SUCIC HAS EQUALIZED FOR REAL SOCIEDAD! Real Madrid 1-1 Real Sociedad.https://t.co/bFCuqmmNqlpic.twitter.com/0uhqQtS5Su — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 26, 2026

Parecía que el Madrid se marcharía al vestuario con ventaja, pero la Real reaccionó en los últimos instantes del primer tiempo. Ochieng recibió a la espalda de la defensa, su intento de remate dejó un balón suelto y Luka Sucic llegó desde atrás para aprovechar el rechace. El balón tocó en Carreras y despistó por completo a Courtois.

El 1-1 dejó frío al Santiago Bernabéu y provocó incluso algunos silbidos en el camino de los jugadores hacia los vestuarios. La sensación era que el Madrid había tenido más balón y más ocasiones, pero no había conseguido romper definitivamente el partido.

La sociedad Bellingham-Mbappé

La segunda parte cambió el guion. La Real intentó mantener la personalidad y Turrientes siguió dando salida al balón con precisión, pero el Madrid recuperó el control y aceleró cuando encontró los espacios.

Tras varias llegadas y una nueva oportunidad de Kylian Mbappé, llegó una de las jugadas de la noche. Bellingham y el delantero francés combinaron dentro del área con una pared brillante. Mbappé apareció para definir y batir a Remiro, firmando su segundo gol y devolviendo la ventaja al conjunto blanco.

Jude Bellingham fue creciendo hasta convertirse en el dueño absoluto del partido. Presionaba, recuperaba, corría y aparecía cerca del área. Su actuación fue la imagen de un Madrid que, tras el empate, encontró una marcha más.

El tercer gol fue la culminación del trabajo del inglés. Jude Bellingham presionó, recuperó el balón cerca del área e insistió hasta volver a robarlo. Entonces levantó la cabeza y regaló el gol a Vinicius, que no perdonó.

El brasileño había vivido un encuentro irregular en la definición, pero Vinicius encontró su recompensa para colocar el 3-1 y encarrilar definitivamente la victoria.

Poco después llegó el momento de los cambios y del reconocimiento del Bernabéu. Bellingham abandonó el terreno de juego en el minuto 77 entre una gran ovación para dejar su sitio a Camavinga. También se marchó Arda Güler y entró Brahim. La grada despidió al inglés después de una actuación sobresaliente, en la que fue el motor del equipo.

El hat-trick de Mbappé

EL HAT TRICK DE KYLIAN MBAPPÉ CON ASISTENCIA DE VINÍCIUS. QUÉ OBRA DE ARTE 😍✨ pic.twitter.com/LlZORnrqyv — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 26, 2026

Pero aún quedaba la guinda. En el minuto 80, Vinicius sacó a relucir toda su calidad con un pase extraordinario para Kylian Mbappé. El francés se encontró con Remiro y resolvió la acción con una definición exquisita, picando el balón por encima del guardameta.

El gol completaba el hat-trick de Mbappé, el primero de la temporada en LaLiga, y confirmaba la gran noche del delantero. Tres goles para cerrar una actuación decisiva y para colocarse como Pichichi del campeonato.

El Bernabéu celebró el tanto y el Real Madrid terminó de convertir un partido que había llegado al descanso con empate en una victoria contundente. La conexión entre sus grandes estrellas fue determinante: Bellingham dirigió y presionó, Vinicius asistió y marcó, y Mbappé puso la firma definitiva con tres tantos.