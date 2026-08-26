Freixa enciende la polémica: "La catalanofobia les hace cerrar filas. El homenaje a los campeones debe cancelarse"

La carga policial del pasado fin de semana en Elche contra aficionados del FC Barcelona que portaban esteladas ha provocado un auténtico terremoto en Cataluña. Ha aumentado sobremanera la presión independentista y el Barcelona se plantea suspender incluso el homenaje previsto para este jueves a los campeones del mundo como medida de protesta por lo que considera fue una "brutalidad policial". El club tomará la decisión definitiva en unas horas y de común acuerdo con la Federación Española.

El acto que debía realizarse en el primer partido como local del Barça, este jueves ante el Athletic Club, todo indica que no se va a realizar. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció diferentes homenajes a los futbolistas que fueron campeones en el pasado Mundial empezando por el Atlético de Madrid. Este jueves le llegaba el turno al Spotify Camp Nou (21:00), donde ocho azulgranas, encabezados por Rodri Hernández, estaban llamados a ser homenajeados. Pero tanto el Barcelona como la RFEF están estudiando suspender el acto, según avanzó RAC1.

Freixa apunta más alto

El exdirectivo del FC Barcelona, Toni Freixa, asegura que no tiene dudas en que el homenaje ha de ser cancelado pero no solo como queja por la actuación policial en Elche. Habla de una campaña de catalanofobia de las instituciones del Estado que se refleja, según Freixa, en la manera en la que han reaccionado ante el episodio policial acaecido en el Martínez Valero.

"No tengo ninguna duda de que el homenaje a los campeones del mundo en el Spotify Camp Nou debe cancelarse", comienza afirmando Freixa en sus redes sociales.

No tinc cap dubte de que l'homenatge als campions del món al Spotify Camp Nou s'ha de cancelar. I no per la vomitiva i covard actuació del dispositiu policial a Elx, que també. Sinó sobretot per la lamentable reacció de les institucions de l'Estat davant de l'episodi. La… — Toni Freixa (@tonifreixa) August 25, 2026

"Y no por la vomitiva y cobarde actuación del dispositivo policial en Elche, que también, sino sobre todo por la lamentable reacción de las instituciones del Estado ante el episodio. La catalanofobia les hace cerrar filas. Cerrémoslas nosotros también".

La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar. Muchos aficionados del Barcelona han cargado contra el exdirigente al considerar que es pura hipocresía cargar contra España mientras participan en la Liga.