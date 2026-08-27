Bochorno culé: el Barça margina a los campeones y llena el campo de banderas esteladas

El Spotify Camp Nou se ha convertido este jueves en escenario de una multitudinaria exhibición de esteladas antes del encuentro entre el Barcelona y el Athletic. La iniciativa, impulsada por asociaciones catalanistas y secundada por numerosos seguidores azulgranas, ha adquirido un especial protagonismo en el primer partido del conjunto culé ante su afición durante la temporada 2026-27.

La movilización se produjo después de los incidentes registrados el pasado fin de semana en Elche, donde algunos aficionados que portaban la bandera independentista denunciaron haber sufrido una intervención policial. El caso, que tuvo especial repercusión por la situación de un menor, provocó una oleada de reacciones y llevó a diferentes colectivos a promover una respuesta simbólica en las gradas del estadio azulgrana.

Cuando los jugadores saltaron al terreno de juego, miles de aficionados levantaron esteladas y cartulinas mientras sonaba el himno del Barcelona. La imagen ofrecida por las gradas reflejó una clara reivindicación de la identidad catalana y del sentimiento independentista de una parte significativa de la afición.

El Camp Nou ha parlat clar. pic.twitter.com/kOxYvx8SDq — Nil Solà (@Nilsola10) August 27, 2026

¿Quién lo ha organizado?

Entre las entidades que participaron en la iniciativa se encontraban la ANC, Asamblea Nacional Catalana, y Omnium Cultural. Ambas organizaciones animaron a los seguidores a acudir al estadio con la enseña independentista y repartieron más de 10.000 banderas en los alrededores del recinto.

Además, dos esteladas de grandes dimensiones fueron desplegadas en una de las zonas más visibles del estadio. La iniciativa pretendía ofrecer una imagen contundente tanto para los asistentes como para la retransmisión televisiva del encuentro.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, había defendido públicamente la libertad de expresión de quienes desean portar esta bandera. El dirigente azulgrana aseguró que la estelada representa "la forma de pensar de muchos culés y catalanes" y recordó que la libertad de expresión forma parte de los derechos fundamentales recogidos en el ordenamiento constitucional.

Laporta también relacionó el acto con los acontecimientos de Elche y reclamó que los aficionados puedan exhibir sus símbolos sin temer por su seguridad. "Que el acto sirva para que los culés y los catalanes podamos ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física", manifestó el presidente, que pidió asimismo que se investigaran los hechos ocurridos durante el pasado fin de semana.

Según el mandatario, la bandera independentista expresa de manera pacífica los deseos políticos de una parte de la sociedad catalana. Laporta sostuvo que su exhibición no debe identificarse automáticamente con comportamientos violentos o de odio, sino con una determinada forma de expresar una opinión política.

El acto no fue presentado oficialmente como una iniciativa organizada por el FC Barcelona, aunque la entidad mostró su respaldo a la propuesta. La posición del club generó, sin embargo, una notable polémica debido a otra de las decisiones tomadas para esta jornada: la ausencia de un homenaje a los jugadores azulgranas que conquistaron el Mundial de 2026.

El encuentro ante el Athletic suponía la primera gran oportunidad para reconocer a los campeones del mundo en el Spotify Camp Nou. El Barcelona cuenta con ocho futbolistas que lograron el título mundial, mientras que el conjunto vasco también tenía representación entre los campeones presentes sobre el césped.