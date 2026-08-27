Fermín sentencia en el tramo final a un Athletic que rozó el empate en el Camp Nou

El Barcelona se impone al Athletic de Bilbao en un partido de ritmo alto, alternativas y mucha intensidad, en el que los azulgranas dominaron buena parte del encuentro, pero tuvieron que trabajar hasta el tramo final para encontrar la tranquilidad. Raphinha abrió el marcador en la primera mitad y Fermín puso la sentencia en el 82', aprovechando un grave error defensivo del conjunto vasco.

El encuentro arrancó con un Athletic de Bilbao valiente y muy vertical. Los de Terzic buscaron rápidamente la espalda de la defensa azulgrana, especialmente con Nico Williams e Iñaki Williams, obligando a Joan García a estar atento y a la zaga local a defender con muchos metros a su espalda.

Pero el Barça no tardó en hacerse con el control. Gordon, especialmente activo por la izquierda, comenzó a generar peligro y Lamine Yamal encontró espacios para encarar. En el minuto 20 llegó una de las grandes ocasiones del partido: una magnífica combinación entre Gordon, Raphinha y Lamine terminó con un disparo con rosca del extremo que obligó a Unai Simón a realizar una espectacular intervención. El portero del Athletic se convertiría en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Unai Simón se hace gigante

Raphinha avisó de nuevo en el minuto 25 con un cabezazo al palo tras un excelente centro de Espart. Lamine Yamal, en el rechace, tampoco pudo encontrar la portería. El Barça apretaba, aunque le faltaba velocidad en la circulación para terminar de romper el entramado defensivo visitante.

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Pedri sacó la varita y encontró un pase entre líneas que prácticamente nadie había visto. Raphinha sí leyó la jugada, ganó la espalda de la defensa, regateó a Unai Simón y definió con tranquilidad para poner el 1-0. El brasileño, actuando como falso nueve, volvía a demostrar su enorme capacidad para aparecer en posiciones de remate.

El Athletic de Bilbao intentó reaccionar antes del descanso y encontró algunos espacios, especialmente por la banda de Nico Williams. Sin embargo, Joan García respondió con seguridad cuando tuvo que intervenir. En el otro área, Lamine Yamal tuvo una oportunidad clarísima para ampliar la ventaja, pero se encontró con otro paradón de Unai Simón.

El Barça se marchó al descanso por delante, aunque con la sensación de que el partido seguía completamente abierto.

Lamine insiste, el Barça busca el segundo

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Flick salió decidido a buscar el segundo. Lamine Yamal estrelló un potente disparo en el larguero en el minuto 53 y Fermín volvió a encontrarse con Unai Simón poco después. El guardameta rojiblanco mantenía con vida a su equipo.

El Athletic de Bilbao, pese al dominio azulgrana, no renunció al partido. Sancet comenzó a aparecer más y Gordon también tuvo su oportunidad para el Barcelona, aunque su disparo se marchó alto. Flick movió el banquillo en el 63', dando entrada a Dani Olmo y Rodri, cuyo estreno con la camiseta azulgrana provocó una sonora ovación en el Camp Nou.

El conjunto visitante creció en los últimos minutos. Sancet avisó primero con un cabezazo que se marchó por encima del larguero y, poco después, hizo temblar al estadio con un potente disparo que se estrelló en el palo. El Barça sufría más de lo previsto y todavía no había conseguido cerrar el encuentro.

Fermín encuentra el regalo

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Cuando parecía que el Athletic de Bilbao podía encontrar el empate, llegó la jugada definitiva. En el minuto 82, el Barcelona salió rápido en transición. Adeyemi recibió y puso un centro raso al área. Aymeric Laporte intentó despejar, pero su intervención fue desafortunada: el balón quedó muerto, engañó a Unai Simón y terminó servido para Fermín. El centrocampista azulgrana solo tuvo que empujar la pelota a puerta vacía para establecer el 2-0. El Camp Nou explotó.

Pero Unai Simón todavía tenía una última exhibición preparada. En el minuto 89, Lamine Yamal puso un centro extraordinario, con rosca y buscando el segundo palo. El balón parecía medio gol. Allí apareció Adeyemi, que remató de primeras con todo a favor.

Sin embargo, el guardameta del Athletic de Bilbao volvió a sacar su repertorio: se puso en modo portero de fútbol sala y repelió el disparo con el pie, evitando el tercero.

Fue otra intervención de enorme mérito que resumió su actuación durante toda la noche. Unai Simón sostuvo al Athletic con una colección de paradas decisivas y evitó que el marcador reflejara una diferencia todavía mayor.