El mensaje antitopos de vestuario y el desternillante consejo de Mourinho a Thiago Pitarch

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, mantiene su perfil relajado respecto a su primera etapa, pero mantiene la importancia capital de sus códigos de vestuario: que nadie filtre información al exterior para que no se sepan antes del partido sus alineaciones titulares ya que, aunque no lo consideraría "dramático", siempre que no haya cambios "estructurales", sí que le da un feeling positivo de que no hay filtraciones en su equipo.

"Si vamos al partido y hasta una hora y media antes el adversario no sabe nuestro equipo, yo lo prefiero. Pero si hoy sale nuestro equipo, para mí, no es dramático. Lo que me preocupa es cuando haces muchos cambios estructurales, si haces un cambio a tres centrales, si juegas con Espí y Mbappé juntos... si hacemos algo que está un poco fuera de lo que el míster pueda pensar. Ahí sí, pero la diferencia entre que juegue Cucurella o Carreras no es dramática para mí. Si el equipo no sale es un feeling positivo porque significa que los jugadores no han hablado, los médicos han cerrado la boca...", dijo en rueda de prensa.

Un once titular que para el partido ante el Málaga de este domingo sufrirá una modificación, confirmada por el propio entrenador.

"Estamos bien. Hay jugadores que han tenido pretemporadas diferentes, pero tenemos una plantilla fuerte y con soluciones para poder compensar estos pequeños problemas. Un ejemplo, pero no me preguntes más porque no voy a decirlo... Mañana Cucurella empieza y Álvaro, que ha jugado, y bien, contra el Espanyol y la Real Sociedad se queda en el banquillo", señaló.

Además Mourinho pidió el Balón de Oro para Kylian Mbappé: "Jugadores de nivel Balón de Oro tenemos tres o cuatro nosotros. El Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que, cuando dejan de jugar, echamos de menos por la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Zidane...", señaló en rueda de prensa.

"No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque gane la Champions o el Mundial. Si quieres premiar estos títulos, premia a los entrenadores. El Balón de Oro la duda es Luis Enrique o Luis de la Fuente. Jugador es otro", añadió.

Además, recordó, sin nombrarlo directamente, que fue Mbappé quien "hizo historia" este verano al convertirse en el jugador con más goles en la historia de los mundiales.

Por último el técnico de Setúbal dejó un hilarante momento en rueda de prensa. Alabó a Thiago Pitarch pero le mandó un recado: poner sus músculos de las piernas a tono: "Thiago Pitarch es un jugador de primer equipo y me gusta mucho, lo único que le digo yo es que sus músculos en las piernas son igual que los míos, tiene que meter más kilos en sus piernas".

Don José Mourinho, genio y figura.