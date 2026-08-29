El Real Madrid ficha a Sergio Martínez, la perla del Racing de Santander a precio de ganga

El Real Madrid no deja de rastrear el mercado en busca de los mejores mirlos blancos del mundo. El conjunto merengue ha llegado a un acuerdo con el Racing de Santander para fichar a su gran perla: el centrocampista Sergio Martínez por algo más de los tres millones de euros que fija su cláusula de rescisión. Sergio, que ya ha debutado y marcado en Primera con el club de su vida, el Racing, firma hasta 2030 y esta temporada comenzará jugando en el Castilla.

El Real Madrid se ha impuesto en la carrera a numerosos equipos. Y es que por Sergio han preguntado el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Villarreal y un puñado de equipos extranjeros tanto de la Premier como de la Bundesliga. Sergio Martínez es considerado la gran perla de la cantera del Racing de Santander y una de las promesas con mayor proyección de nuestro fútbol.

Sin cesiones: directo a la Fábrica con la mirada en el primer equipo

A diferencia de otras operaciones de captación de talento joven, y en contra de lo que pretendía el propio Racing, no habrá cesión de un año en Santander. El jugador viaja a la capital de España para sumarse de forma inmediata a la estructura de Valdebebas.

En principio, el internacional sub-19 español tendrá ficha del Real Madrid Castilla. Sin embargo, la cúpula blanca y el propio staff técnico del primer equipo tienen puestas en él una confianza total. Se espera que Martínez trabaje en dinámica regular junto a las estrellas del primer equipo en momentos específicos de la temporada. El Madrid, según puede adelantar Libertad Digital, seguía ya desde hace dos años al centrocampista de 19 años.

Could he be the missing piece for Barca B? Sergio Martinez, the Youngster that is linked to Barcelona and Madrid https://t.co/HOymuW01ti pic.twitter.com/YefPHGLQbS — Marvation (@Marvation_) August 10, 2026

El propio presidente del Racing de Santander, Manolo Higuera, asumió con resignación la inevitable marcha del centrocampista: "Cuando un transatlántico como el Real Madrid te ofrece mucho dinero y mucho cariño, también entiendo que tenga sus inquietudes. Nos toca respetar su decisión."

Nuevo movimiento inteligente del Real Madrid en la captación de talento, ya que el fichaje por poco más de 3 millones de Sergio es una auténtica ganga.