Sorpresón en Can Barça. El equipo que preside Joan Laporta, ante la imposibilidad de abordar el fichaje de Julián Álvarez y ante la marcha de Ferran Torres y Robert Lewandowski, ha decidido pescar de urgencia y a precio de ganga a Gabriel Jesús, delantero brasileño del Arsenal. En una operación relámpago, el fichaje se ha cerrado en tan solo 10 millones de euros más variables.

El delantero brasileño firmará un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028, con una opción de prórroga hasta 2029.

El beneplácito de Flick y las dudas sobre su físico

A pesar de que el entorno del club intenta vender la operación como un éxito de ingeniería de mercado, la realidad es que el Barcelona acude a una opción 'low cost' ante la imposibilidad de acometer operaciones de mayor envergadura económica. El técnico alemán Hansi Flick ha dado el visto bueno definitivo al perfil del brasileño, valorando especialmente su polivalencia, su capacidad de presión alta y su experiencia para ser el recambio de Lewandowski.

Gabriel Jesús, que es un delantero de mucha calidad y no exento de gol y trabajo, deja dudas, muchas, en el plano físico. Gabriel Jesús acumula un preocupante historial médico reciente, incluida una grave lesión de rodilla que lastró notablemente su rendimiento y regularidad en el tramo final de su etapa en Inglaterra.

El Arsenal ya ha otorgado la autorización pertinente para que el jugador se desplace a la Ciudad Condal de manera inmediata. Salvo contratiempo de última hora en las pruebas médicas, que están programadas para este mismo lunes, el club catalán confía en hacer oficial el fichaje antes del cierre del mercado. Una apuesta con poco riesgo y que, si le sale bien, puede resultar todo un éxito.