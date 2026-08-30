El Real Madrid cuenta sus tres partidos de esta temporada por victorias, sustentadas en el estado de gracia de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. La última, 4-0 ante un Málaga que volvió al Santiago Bernabéu ocho años después y lo hizo sin complejos, pero sin poder mantener más allá de 19 minutos la ilusión de lograr un buen resultado.

El Real Madrid solventó el partido en once minutos. Al ritmo de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Como cuatro días atrás ante la Real Sociedad. Dos futbolistas que han iniciado la temporada a un ritmo diferente. Sin posibilidad ni necesidad de completar una pretemporada al uso, ya que ambos se incorporaron en la fase final tras jugar un Mundial del que han conservado la inercia positiva.

Bellingham vuelve a disfrutar sobre el césped. No lo hizo la pasada temporada. Mourinho parece haber encontrado su sitio. Aunque la confirmación llegará en días grandes, de momento, el segundo proyecto de 'Mou' en el Real Madrid camina con paso firme.

𝑶𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒍𝒂 para Jude Bellingham. 👏🏽 El Santiago Bernabéu reconoció al inglés su gran actuación ante el Málaga CF.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/atMnWQQtks — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 30, 2026

Y Bellingham lo hace con exuberancia, agilidad y aplomo. Un físico privilegiado para el fútbol que vuelve a estar engrasado. Su primer gol lo demuestra. Cogió un balón suelto tras una arrancada de Kylian Mbappé y el que arrancó fue el inglés, dejando atrás a los defensas -el Málaga pidió falta en el inicio después de que Jude impactase con la mano izquierda sobre el cuello de Ángel Recio- hasta llegar al área y cruzar el balón ante Alfonso Herrero.

🤯 Vaya inicio de temporada de 𝐉𝐮𝐝𝐞. Encontró el hueco 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦 para poner el 1-0 ante el Málaga CF.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yjtfKfGsTI — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 30, 2026

Minuto 19 y el Real Madrid abrió la veda de una goleada fraguada a pesar de la valentía visitante. En su vuelta al Santiago Bernabéu ocho años después y tras descender a la tercera categoría del fútbol español, los de Juanfran Funes no perdieron su esencia. Salida de balón con riesgo y atrevimiento desde su propia área y verticalidad en campo rival, pero justo en esta zona les costó encontrar continuidad. En Primera División y en el Santiago Bernabéu, estos pases suben de complejidad.

Tampoco estuvo la suerte de su lado, aunque fue un condicionante mejor. El segundo gol lo provocó Bellingham con un remate de cabeza que despejó Carlos Puga sobre la línea, el balón tocó en la espalda de Alfonso Herrero y se coló en su portería.

El tercer tanto en once minutos fue obra de Kylian Mbappé. Fiel a su cita con el gol remató de primeras un centro tenso de Trent Alexander-Arnold, ponderando con su buen pie la rotación en los laterales de Mourinho.

🤏 𝑬𝒔𝒑𝒆́𝒓𝒂𝒕𝒆 y pellízcame… 👀 Que he visto a… 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́. El tanto del francés en la victoria del Real Madrid sobre el Málaga CF.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gyi6AepQA0 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 30, 2026

Y la del resto del equipo. Cinco cambios de inicio tras repetir once titular en los dos primeros encuentros, y el Real Madrid incluso subió el tono mostrado el miércoles ante la Real Sociedad. De los pitos al descanso con el 1-1 el miércoles a una segunda mitad sin historia este domingo.

El Real Madrid bajó el ritmo y no asumió riesgos con un marcador favorable ante el que Vinícius Junior fue el más incisivo, sin éxito, de intentar encontrar su gol. Eso sí, sumó una asistencia a sus estadísticas tras una pared con Arda Güler que completó la goleada en el minuto 91.

Antes, minutos para Yan Diomande, quien salió al terreno de juego en el minuto 64 y dejó una arrancada por banda derecha y poco más, aún en un proceso específico de puesta a punto tras una pretemporada marcada por su futuro, hasta que se concretó su llegada al Real Madrid adelantándose a clubes como Liverpool y París Saint-Germain.

Segunda parte en la que el Málaga vio cerca su opción de marcar un tanto que, eso sí, no hubiera influido en el resultado final. Sin embargo, el penalti señalado por el colegiado Juan Martínez, quien vio mano de Diomande tras un rechace de Antonio Rüdiger, fue revisado en el VAR y el propio árbitro rectificó su decisión tras ver la acción repetida en el monitor.

4-0 para el Real Madrid y tres puntos para mantener su paso firme en el inicio de Liga, mientras que el Málaga sumó su segunda derrota en su vuelta a la élite, tras la cosechada en el campo del Atlético de Madrid, y acumula un punto tras tres partidos, con su empate frente al Deportivo A Coruña.

Co𝐌𝐎𝐔nión con la afición. 🎵 El cántico de los hinchas del Real Madrid hacia José Mourinho.#LALIGAEASPORTS #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GHCLAFaeEV — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 30, 2026

Ficha técnica:

Real Madrid, 4: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde (Bernardo Silva, min.77), Bellingham (Arda Güler, min.87); Brahim Díaz (Diomande, min.64), Mbappé y Vinícius.

Málaga, 0: Alfonso Herrero; Puga (Salinas, min.61), Recio, Einar Galilea (Haitam, min.74), Rafita; Larrubia, Izan Merino (Ramón, min.87), Rafa Rodríguez (Pablo Martínez, min.46), Dotor, Joaquín Muñoz (Cruz, min.61); y Chupe.

Goles: 1-0, min. 19: Bellingham. 2-0, min.26: Alfonso Herrero (p.p). 3-0, min.30: Mbappé. 4-0, min.91: Arda Güler.

Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano). Amonestó a Chupe (min.65) y a Ramón (min.93) por parte del Málaga.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 74.799 espectadores. Antes del partido, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la riada en la frontera entre Nepal y el Tíbet y el Real Madrid homenajeó a sus seis futbolistas que fueron campeones con España del Europeo sub-19.