La dantesca entrevista a Terzic en Balaidos que está dando la vuelta al mundo

Dantesca imagen la que está dando la vuelta al mundo de nuestra Liga. Sucedió durante los minutos previos al encuentro de Liga disputado en el estadio de Balaídos.

El protagonista involuntario de este nuevo despropósito fue el nuevo técnico del Athletic Club, el alemán Edin Terzic, quien tuvo que padecer una insufrible entrevista a pie de campo que ha desatado una oleada de indignación y burlas en las redes sociales.

Entrevistan a Edin Terzić, entrenador del Athletic de Bilbao en la previa del partido contra el Celta. Le deberían dar un premio por su educación y respeto, porque es para descojonarse e irse sin decir nada. La mejor Liga de Futbol del Mundo dicen... pic.twitter.com/62M2tnZsMf — Richi González Dávila (@RichiGDavila) August 30, 2026

Lo que debía ser un análisis táctico previo al choque contra el Celta de Vigo se convirtió, por culpa de los micrófonos de Movistar —una de las plataformas con derechos—, en un espectáculo surrealista marcado por la falta de profesionalidad y un nivel de inglés esperpéntico. La escena superó cualquier límite admisible para una retransmisión por la que los abonados pagan una buena cantidad de dinero.

El periodista en cuestión comenzó a encadenar preguntas balbuceantes, repletas de clichés vacíos y articuladas en un inglés rudimentario y macarrónico.

La estampa del entrenador germano, cuya expresión oscilaba entre la estupefacción y la vergüenza ajena, reflejó a la perfección el sentir de los telespectadores que asistían atónitos a semejante parodia desde sus casas.

Un desprecio absoluto tanto a Terzic como al espectador. Lejos de corregir el rumbo, la entrevista se hundió todavía más en el fango de la incompetencia. Ante las respuestas reflexivas y cordiales de Terzic, los encargados de la retransmisión evidenciaron una absoluta falta de preparación, pisando las palabras del técnico y demostrando no entender absolutamente nada de lo que el estratega explicaba.

Las redes sociales no tardaron en arder, convirtiendo el momento en el hazmerreír de la jornada liguera y denunciando un amateurismo impropio de la autodenominada "mejor liga del mundo".

Este vergonzoso episodio no hace sino confirmar la deriva imparable del relato mediático actual, donde el rigor, el conocimiento del juego y el respeto por los profesionales extranjeros han sido sustituidos de forma sistemática por el show barato, el compadreo y la más absoluta de las mediocridades.

Por fortuna para el Athletic, el ridículo perpetrado en los micrófonos previos no contagió a sus futbolistas, quienes terminaron cuajando un convincente triunfo por 0-2 ante un Celta que no termina de arrancar. Sin embargo, la humillación televisiva ya es imborrable.