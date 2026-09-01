Último día para fichar: ¡El mercado echa humo!

Esta noche a las 23:59 se cierra el mercado de fichajes estival de la temporada 26/27.
Puede saltar la sorpresa en el Metropolitano. El conjunto rojiblanco busca un refuerzo para su lateral izquierdo. Hugo Bueno, de los Wolves, es el elegido tras la negativa del Racing a dar salida a Salinas, pero el conjunto inglés se remite a la cláusula de rescisión por lo que Mateu Alemany busca alternativas. Ahora aparece la 'opción Tagliafico'. Asegura Fabrizio que el futbolista ha dado luz verde a fichar por el Atlético y ayer lo hizo a la Juventus. Ambos clubes pelearán por convencer al Olympique de Lyon de que deje salir al argentino.
Guille Fernández cierra su marcha desde el Barcelona al Mallorca. El centrocampista de 18 años, según Sport, se marcha dejando entre 3 y 5 millones de euros por el 50% de sus derechos. Además, cuenta con una cláusula de recompra por el futbolista.
El Levante UD ha cerrado la incorporación de Petar Ratkov en calidad de cedido por la Lazio.
El cuadro italiano pagó 13 millones al Salzburgo en enero y ahora tienen claro que lo mejor es que el joven delantero de 23 años y 193 centímetros tenga minutos fuera antes de regresar.
El Levante UD y el Real Valladolid han alcanzado un acuerdo para la cesión del guardameta Dani Martín hasta el final de la presente temporada en el equipo pucelano.
Serie A, Ligue 1 y Bundesliga: 1 de septiembre, 20:00.
LaLiga y Premier League: 1 de septiembre, 23:59.
Chema de Andrés es uno de los mejores directores deportivos de Primera lo está demostrando en su etapa en el Racing. Con pocos recursos económicos ha formado un gran equipo y este martes, en el último día del mercado de fichajes, le pone dos guindas: Aaron Martín, ex de Espanyol y Celta, que estaba en el Genoa y ahora regresa traspasado a La Liga.
El segundo nombre es el de Almeida, el centrocampista portugués al que el Valencia quería dar salida sí o sí, lo tenía todo acordado con el Celta pero la irrupción del Racing y las dudas de los olívicos al no conseguir dar salida a ningún jugador para hacer caja ha decantado la balanza para los cántabros que se lleva a Almeida cedido sin opción de compra por 500.000 euros.
El delantero ex del Barcelona cambia el Chelsea, donde no llegó a cuajar, por el conjunto alemán a cambio de 20 millones de euros.
De momento el argentino ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros. Tiene una buena patata caliente el Atlético con un jugador al que no traga la afición e incluso sus propios compañeros.
Braulio, director deportivo de los rojillos, ha cerrado la llegada del centrocampista galo de 30 años Romain Del Castillo. El coste del traspaso del jugador del Stade Brestois 29 de la Ligue 1 es de un millón de euros más 450.000 euros en variables.
Además, la entidad bretona se reserva el 15% de la plusvalía de una hipotética venta.
Según apunta en exclusiva El Chiringuito, Félix Correia llega cedido al conjunto hispalense desde el Lille. Es un extremo desequilibrante con gran uno contra uno.
Y no es la única llegada en este último día de mercado de fichajes. También ha cerrado la incorporación en calidad de cedido del delantero belga Lucas Stassin, procedente del Saint-Etienne.
No se esperan fichajes en este último día de mercado en Can Barça pero si salidas. Una de ellas es la de Marc Casadó. Enfrentado con Hansi Flick el centrocampista podría terminar en la Bundesliga, en un Bayer Leverkusen que va con todo a por el jugador salido de La Masía.
El Fulham, que entrena Álvaro Arbeloa, vuelve a pescar a un mirlo blanco salido de La Fábrica. Tras los fichajes de Gonzalo y Palacios, el conjunto inglés ha cerrado el fichaje de Manuel Ángel.
El conjunto gallego se ha interesado por la situación actual de José María Giménez. El Atlético busca la salida del central uruguayo, que tiene varios pretendientes, entre ellos también el Sevilla.
El Real Betis Balompié y el Cádiz Club de Fútbol han llegado a un acuerdo para la cesión de Gonzalo Petit durante esta temporada.
El delantero, en el que tiene muchas esperanzas puestas el conjunto verdiblanco de cara al futuro, estuvo cedido la pasada campaña en el CD Mirandés y Granada CF. Disputó un total de 35 partidos en La Liga Hypermotion en los que anotó 7 goles y dio una asistencia.
Libertad Digital te cuenta todos los movimientos que se vayan produciendo en el último día del mercado.