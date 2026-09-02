El dinero gastado por cada liga en el mercado: la española cae al cuarto lugar

La Premier League volvió a ser la competición europea que más gastó en el primer periodo de fichajes de la temporada 2026-2027, con 4.120 millones de euros, seguida de la Serie A italiana, con 1.160, la Bundesliga alemana, con 781, la Liga española, con 755, y la francesa, con 605.

Según los datos de la plataforma Transfermarkt, los clubes ingleses repitieron con el mayor desembolso, con el Manchester City en cabeza, 450 millones de euros, recuperando 340 en ventas, con incorporaciones como las del argentino Enzo Fernández, el más caro (145 millones), y las de Elliot Anderson (138), Ayyoub Bouaddi (96) e Ilman Ndiaye (75).

220 millones de euros ha gastado el Arsenal de Mikel Arteta, último campeón de la liga inglesa, que va a contar con novedades como Bruno Guimaraes (87), Ezri Konsa (64) o Christos Tzolis (40).

Frente al gran desembolso, la liga inglesa ha ingresado más de 2.500 millones de euros, cifra que supone casi el doble de lo que ha destinado la Serie A italiana en refuerzos, algo más de mil millones, con unos ingresos de 738 millones.

El Milan es el que más se ha reforzado, después de cuatro años de sequía en la liga, y ha firmado el fichaje más caro de su historia: el portugués Gonçalo Ramos, procedente del PSG, en una operación que puede alcanzar los 74 millones de euros entre fijos y variables.

El Inter, que defiende el título, se ha reforzado con el inglés Curtis Jones (Liverpool, 35 millones de euros) y el Juventus contrató a última hora al delantero alemán Nick Woltemade, cedido desde el Newcastle (3,6 millones de euros más 0,5 en variables).

España aparece en cuarto lugar, según Transfermarkt, con 755 millones de gasto y 419 de ingresos. El Barcelona pudo operar bajo la regla 1:1 desde 2021. Ha firmado a siete futbolistas por algo más de 170 millones de euros sin contar variables. Dentro de estos, ha pagado al City 60 millones de euros fijos, a los que podría sumar otros 15, para incorporar al capitán de la selección española campeona del mundo y Balón de Oro del torneo, Rodri Hernández.

También al inglés Anthony Gordon, ex del Newcastle, que ha supuesto 70 millones de euros, y el alemán Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund a cambio de 23 millones, pero no pudo finalmente hacerse con el argentino Julián Álvarez, que continúa en el Atlético de Madrid, reforzado a última hora con el delantero canadiense Jonathan David, quien se une a los refuerzos previos del surcoreano Kang In Lee (PSG), el también argentino Cristian 'Cuti' Romero (Tottenham), el danés Morten Hjulmand (Sporting Portugal) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

El Real Madrid cerró su mercado más vendedor del siglo XXI con unos ingresos cercanos a los 200 millones de euros que financiaron casi por completo una inversión de 225, la tercera más elevada del club desde el año 2000, sólo superada en 2009 y 2019.

Contrató al marfileño Yan Diomandé, el fichaje más caro hasta la fecha de la historia del club. 125 millones fijos para el RB Leipzig en una operación que podría alcanzar los 140 si se cumplen todas las variables. Marc Cucurella (Chelsea) costó 55 millones, Carlos Espí (Levante) 25 y el neerlandés Denzel Dumfries (Inter) 20. El francés Ibrahima Konaté (Liverpool) y el portugués Bernardo Silva (City) llegaron libres, aunque sus contratos incluyeron salarios y primas que no aparecen en el capítulo de traspasos.

La Bundesliga alemana la precede, con las llegadas al Bayern Múnich del marroquí Ismail Saibari (PSV Eindhoven) por 50 millones de euros y Nathaniel Brown (Eintracht) por 40, y Francia figura en quinto lugar con 605 millones de gasto y 1,3 millones de ingresos.

El PSG ha contratado jugadores como Ferran Torres (Barcelona, 55 millones de euros), autor del gol de España en la final del Mundial ante Argentina, el internacional francés Maghnes Akliouche (Mónaco, 50 millones), el belga Mika Godts (Ajax, 35) o el internacional francés Lucas Digne (Aston Villa, 7).