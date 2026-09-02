La rebelión de los modestos: Racing, Deportivo y Elche dinamitan el cierre de mercado más frenético de la historia

El mercado de fichajes de verano de la temporada 2026/27 echó el cierre oficial este martes 1 de septiembre a las 23:59 horas.

Fue el cierre de mercado más frenético que se recuerda. Una cascada total de 26 incorporaciones oficiales sobre la bocina sacudió los despachos de LaLiga en una jornada extenuante. Fueron el Real Racing Club de Santander, el Deportivo de La Coruña y el Elche CF quienes asumieron el protagonismo absoluto, acometiendo operaciones de un calado deportivo estratégico para consolidar sus respectivos proyectos.

La ambición cántabra: Chema Aragón desata la locura en Santander

El Racing de Santander firmó una jornada histórica en las oficinas de Los Campos de Sport de El Sardinero. Bajo la batuta de su director deportivo, el vallisoletano Chema Aragón, el club cántabro cerró cuatro incorporaciones de nivel para poner a disposición de José Alberto López. El gran bombazo económico de la jornada en el norte fue el fichaje de Pablo García; la entidad verdiblanca desembolsó algo más de 5 millones de euros por el 50% de los derechos del prometedor extremo sevillano criado en el Real Betis, situándose como uno de los desembolsos más caros de la historia del club.

A la llegada de García se sumaron tres piezas internacionales de plenas garantías: André Almeida: el talentoso mediocentro portugués llega cedido por el Valencia CF, buscando en Santander la regularidad que se le resistía en Mestalla. Jeanuël Belocian: central izquierdo francés de enorme proyección, aterriza a préstamo sin opción de compra procedente del Bayer Leverkusen —tras su paso por el Wolfsburgo— y por último Aarón Martín: el experimentado lateral izquierdo catalán se incorpora cedido desde el Genoa italiano. En el apartado de salidas, el Racing confirmó el traspaso del colombiano Gustavo Puerta rumbo al Olympiacos de Grecia.

Doble golpe en Riazor: El Dépor pesca en Can Barça y el Metropolitano

El Deportivo de La Coruña culminó su ambicioso plan de reconstrucción para su regreso a la máxima categoría con un doble movimiento que sacudió los cimientos de la última hora del mercado. La secretaría técnica blanquiazul apuró los minutos finales para certificar e inscribir en LaLiga dos refuerzos destinados a dotar de competitividad inmediata el esquema coruñés. La gran bomba de la medianoche gallega fue la incorporación de Marc Casadó. Tras enfriarse sus opciones en el fútbol alemán, el Deportivo logró la cesión por una temporada del pivote canterano del Barcelona. Pero la dirección deportiva gallega no se detuvo ahí y apuntaló el eje de la zaga con la llegada de José María Giménez. El central uruguayo llega a préstamo desde el Atlético de Madrid, en una operación relámpago facilitada por la necesidad del club rojiblanco de aligerar masa salarial. Estas dos incorporaciones de campanillas cierran un mercado de enorme impacto en el que ya brillaban nombres como Adama Traoré o Pierre-Emerick Aubameyang.

Ingeniería franjiverde: Bragarnik revoluciona el Elche sobre la bocina

Fiel a la tradición impuesta por su propietario, Christian Bragarnik, el Elche CF se convirtió en el gran agitador de las últimas horas de la ventana estival, confirmando cuatro refuerzos defensivos y medulares junto a dos salidas. La gran sorpresa de la clase media del campeonato la protagonizó el centrocampista francés Thomas Lemar. Descartado por Diego Simeone en el Atlético de Madrid, Lemar buscará relanzar su carrera en el Martínez Valero en calidad de cedido. Para blindar la zaga ilicitana, el club cerró tres incorporaciones complementarias: Kevin Lomónaco: central argentino de 24 años procedente de Independiente de Avellaneda, que firma en propiedad hasta el año 2030. Rubén Sánchez: lateral derecho de plenas garantías traspasado desde el RCD Espanyol, con contrato firmado hasta junio de 2029. Roy Revivo: lateral izquierdo internacional israelí que llega procedente del Maccabi Tel Aviv. En el capítulo de salidas franjiverdes, se oficializó la marcha del central Felix Affengruber rumbo al Fulham de Álvaro Arbeloa y la cesión de la joven promesa Umaru Konaré al Ceuta.

El resto de movimientos en Primera División

Más allá del protagonismo de este trío de equipos, el zoco de fichajes dejó operaciones reseñables a lo largo y ancho de la geografía nacional:

Valencia CF: consiguió la cesión sin opción de compra del centrocampista ofensivo inglés Harvey Elliott, procedente del Liverpool.

Sevilla FC: triple movimiento de última hora con las incorporaciones de Youssouf Fofana (cedido por el AC Milan), junto a los atacantes Félix Correia (Lille) y Lucas Stassin (Saint-Etienne).

Málaga CF: reforzó su estructura con el central Juan Berrocal (libre tras rescindir con el Getafe CF) y el mediocentro sueco Jens Cajuste (cedido por el SCC Napoli).

Rayo Vallecano: incorporó al central Mujaid Sadick (Genk) y al arquero italiano Emil Audero (Como 1907).

Otros movimientos: Romain del Castillo firmó por Osasuna, Andoni Gorosabel se marchó cedido al Espanyol, Iván Azón recaló a préstamo en el Getafe CF, Sebastián Cáceres reforzó la zaga del Celta de Vigo y el serbio Petar Ratkov firmó por el Levante UD.

Fue tan frenético el mercado de fichajes en su último día que incluso cerrado se hizo un último.movimiento: Dani Ceballos firmó como agente libre por el Betis.

Los únicos equipos que no se movieron el ultimo día fueron Real Madrid, Villarreal CF, Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Alavés.

Las plantillas quedan cerradas hasta el 1 de enero, momento en el que se abrirá el mercado de invierno.