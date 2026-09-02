LALIGA eleva su inversión en fichajes y cierra el mercado con cuatro de los seis jugadores más valiosos del mundo

LaLiga cerró ayer el mercado de fichajes de la temporada 2026/27 con una inversión de 755 millones de euros según Transfermarkt, un 2,64% más que el verano anterior. Aumenta así su inversión en fichajes y cierra el mercado con cuatro de los seis jugadores más valiosos del mundo.

Este aumento se produce bajo las reglas del Control Económico implantado por LaLiga y aprobado por sus clubes, que tiene como uno de sus principales instrumentos el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), que determina el importe máximo que cada entidad puede destinar a su plantilla deportiva teniendo en cuenta variables como los ingresos previstos, los gastos no deportivos, las pérdidas acumuladas o las obligaciones derivadas de su deuda.

El resultado es una competición que ha recuperado margen para reforzar sus plantillas y atraer talento, al tiempo que mantiene límites destinados a evitar desequilibrios financieros y garantizar la estabilidad financiera de los clubes.

"Queremos que los clubes se mantengan y sean sostenibles a largo plazo, y que, si un accionista deja de apoyar a un club, este siga teniendo futuro y pueda seguir existiendo. Eso es lo que hemos hecho y en lo que creemos. No creemos en modelos de pérdidas permanentes, porque no solo afectan a quien los impulsa, sino que arrastran al resto de competiciones. Es lo que estamos explicando y denunciando", señaló Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, ante los medios durante el cierre del mercado de fichajes.

El mercado ha dejado algunas de las operaciones de mayor importe de los últimos años en el fútbol español. El Real Madrid ha incorporado a Yan Diomandé, procedente del Leipzig, por 125 millones de euros, mientras que el FC Barcelona ha fichado a Anthony Gordon, del Newcastle, por 80 millones, y a Rodri, procedente del Manchester City, por 60 millones. El conjunto blanco también ha cerrado la llegada de Marc Cucurella desde el Chelsea FC por 55 millones.

El Atlético de Madrid figura igualmente entre los clubes con mayor actividad, con las incorporaciones de Cristian Romero, procedente del Tottenham Hotspur, Morten Hjulmand, del Sporting de Portugal, y Kang-in Lee, del París Saint-Germain. Por parte del RC Deportivo de A Coruña, uno de los clubes con más actividad en este mercado, destaca el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang que supone su vuelta a la competición española después de haber jugado con el FC Barcelona hace años. También completó las cesiones de Marc Casadó y José María Giménez.

En la última noche frenética de mercado el Real Betis cerró el regreso de Dani Ceballos, que firma hasta 2029. También destacaron los movimientos del Sevilla FC, con Fofana, Stassin y Correia; del Racing de Santander, con Pablo García, Iker Luque, Almeida y Aarón Martín; y del Elche CF, con Lemar, Roy Revivo y Rubén Sánchez.

Mayor valoración

El cierre del mercado deja además a LaLiga con cuatro de los seis jugadores con mayor valoración del fútbol internacional. Lamine Yamal y Pedri, del FC Barcelona, y Kylian Mbappé, y Jude Bellingham, del Real Madrid, aparecen entre los seis futbolistas más cotizados, junto a Erling Haaland, del Manchester City, y Michael Olise, del Bayern de Múnich.

Lamine Yamal encabeza las estimaciones de valoración, que sitúan al delantero del Barcelona en 220 millones de euros. Kylian Mbappé aparece entre 200 millones, Bellingham entre 160 millones, y Pedri entre 150 millones, según datos de Transfermarkt.

La presencia de futbolistas de LaLiga entre los jugadores más destacados del mercado internacional se puso de manifiesto también durante el reciente Mundial. De los 81 jugadores pertenecientes a clubes españoles que comenzaron el campeonato, 29 alcanzaron las semifinales, un 36% del total. Fue el porcentaje más elevado entre las principales ligas europeas y superó el 25% de la Premier League, que mantuvo en esa ronda a 40 de los 162 jugadores con los que había iniciado el torneo.

La presencia española aumentó en la final entre España y Argentina. LaLiga aportó 24 de los 52 jugadores convocados por ambas selecciones, once más que la Premier League, que contó con 13. En las semifinales, además, 16 de los 44 futbolistas que formaron parte de los onces iniciales de España, Argentina, Francia e Inglaterra pertenecían a clubes de la competición española.

Ese peso se trasladó posteriormente a los principales premios del Mundial. Rodri, nuevo jugador del FC Barcelona, recibió el Balón de Oro como mejor futbolista del campeonato tras liderar el centro del campo de la selección española campeona.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, obtuvo la Bota de Oro después de terminar como máximo goleador con diez tantos y convertirse en el primer jugador en conseguir este reconocimiento en dos Mundiales.

El portero del Athletic Club Unai Simón recibió el Guante de Oro tras terminar siete de los ocho encuentros que disputó sin encajar gol, mientras que Pau Cubarsí, defensa del FC Barcelona de 19 años, fue elegido mejor futbolista joven del torneo.