El presidente del Ceuta, un conocido concursante de Gran Hermano, expone la cruda realidad del club: "Se niegan a venir"

El presidente del Ceuta, Luhay Hamido, conocido por su paso por la primera edición de Gran Hermano, donde dejó una frase para el recuerdo ("Pa chulo, chulo mi pirulo"), es un referente en la ciudad tras hacer historia con el conjunto ceutí llevándolo al fútbol profesional (está en Segunda División). El problema es que la crisis por la invasión marroquí que están sufriendo los caballas le está salpicando y de qué manera al conjunto ceutí.

Hamido expuso este jueves los problemas que ha encontrado su equipo para configurar su plantilla debido a la invasión producida los días 30 y 31 de julio y reconoció que "hasta 15 jugadores" dijeron que "no" al equipo por la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

El presidente del club desveló que la situación de la ciudad ha provocado que varios futbolistas hayan cambiado de opinión, pese a tener casi cerrado su acuerdo con el club.

"Quince jugadores que ya teníamos hechos antes de esta situación se han negado a venir. A la mujer le da miedo, a los niños... Se entiende la información que te llega. Si no lo estás viviendo, pues parece un estado de sitio", dijo en declaraciones a la cadena SER.

Hamido reconoció que en un mes "ha cambiado la situación en la ciudad" porque estaba "bien a nivel de turismo, económico o deportivo" y "el Ceuta es más que un club: convivimos cuatro culturas y nos abrazamos todos, se ha convertido en un templo y el equipo se ha convertido en un denominador común muy potente", explicó.

"Son personas los jugadores, el míster, y tienen familia e hijos. Ven a la ciudad que no es la que ellos conocen y eso les afecta, aquí les afecta, pero entrenan con normalidad, la ciudad es segura y la Policía está haciendo un gran trabajo", explicó Luhay.

Luhay Hamido explicó que el equipo incluso ofreció a los jugadores la posibilidad de conocer personalmente la ciudad antes de tomar una decisión definitiva.

"Nosotros les invitamos a que viniesen a ver la ciudad sin compromiso alguno, a ver las instalaciones, cómo trabajábamos... y el último día conseguimos fichajes y creo que vamos a competir con esta plantilla. No somos de ponernos nerviosos y de ser resultadistas. Nosotros tratamos de blindar a los jugadores y meterlos en una burbuja", añadió.

El club ceutí pudo cerrar el último día del mercado de fichajes con la incorporación de cuatro jugadores —tres de ellos en calidad de cedido— al firmar al extremo derecho armenio Sevikyan del Ferencváros húngaro, al centrocampista Joaquín González (Cádiz), al delantero Umaru Konaré (Elche) y al lateral derecho Toni Abad (Huesca).