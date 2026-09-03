Luka Modric bendice la vuelta de Mourinho y revela el secreto que fue clave para su fichaje por el Madrid

Luka Modric siempre tendrá el corazón blanco. El croata, que está deseando volver al Real Madrid y así lo hará en cuanto cuelgue las botas el próximo 30 de junio, ha bendecido la llegada de José Mourinho al Real Madrid.

El centrocampista cumplirá 41 años el próximo 9 de septiembre y, pasados los 40, sigue siendo un hombre importante en el centro del campo del Milan. Por ello amplió su contrato por un año más con el conjunto italiano después de una primera temporada en la que fue el auténtico metrónomo del equipo italiano.

Antes de iniciar su segunda temporada en Milán, esta vez a las órdenes de Ruben Amorim, Luka Modric ha concedido un par de entrevistas en las que ha hecho un repaso a la actualidad del Real Madrid y también ha elogiado la figura de Mourinho, quien insistió para que le ficharan del Tottenham en su tercer año en el Real Madrid y que lo retrasó a la posición de centrocampista, donde se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia en su posición.

Modric, su vuelta al Real Madrid y elogios a Mourinho

Sobre volver a trabajar al Real Madrid, Modric lo dejó muy claro en una entrevista concedida al diario Marca: "Ojalá. Me gustaría. Si soy honesto, no tengo que esconderlo. Madrid es mi casa y claro que un día me gustaría volver. Pero vamos a ver cómo y en qué rol, si eso pasa. Yo no quiero volver solo por volver y estar ahí por estar. Yo no soy así. Quiero ser útil, quiero ayudar al Madrid. No estar ahí y no saber por qué estoy".

"Esta es mi mentalidad y este es mi pensamiento. Porque el Madrid me lo ha dado todo, me ha dado muchísimo, y yo creo que solo volvería para hacer algo útil, hacer las cosas bien y trabajar no en el Real Madrid, sino para el Real Madrid", afirmó un Modric que también hizo mención a unas palabras recientes de Mourinho. "Como dijo Mourinho hace poco, nosotros tenemos que trabajar para el Real Madrid, para ayudarle en cualquier sentido, para hacerlo cada vez más grande. Solo así me gustaría volver", apuntó.

Modric también quiso opinar sobre el regreso de Mourinho en una entrevista concedida al diario AS. "Ya se ve por los primeros partidos que es un Madrid diferente, un Madrid que da miedo, que me gusta. Lo de Mourinho creo que es una decisión muy acertada del club, la mejor opción para ese puesto viendo el equipo y todo", afirmó. "Él conoce la casa, es un ganador, tiene una personalidad increíble y le tengo un cariño especial porque él fue quien me trajo, que fue lo más importante para mi llegada. Él le dijo al club: 'Quiero a este o a nadie más'", amplió en este medio.