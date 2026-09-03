Mourinho, muy claro sobre el caso Asencio: "Todos cometen errores, pero acumularlos es diferente"

El Real Madrid se mide al Real Betis (viernes, 21:00) buscando continuar con su pleno de victorias en el extraordinario arranque del proyecto Mou. Tras un pleno en los tres primeros partidos, los merengues tendrán una reválida importante en uno de los estadios más complicados y ante un rival de Champions, como es el Betis de Manuel Pellegrini.

José Mourinho pasó por rueda de prensa e hizo un amplio repaso a la actualidad merengue:

Partido ante el Betis: "Tiene que ser un gran Real Madrid. El Betis es muy buen equipo. Para ganar tienes que estar a tu máximo nivel".

Retirada de Messi de la selección: "Hablar de Messi es complicado. No hay palabras. Ha sido lo que hemos visto, es de esos jugadores que vas a echar de menos. Tenemos que ver algún partido de MLS, que no me gusta mucho. Hay jugadores que tú echas de menos siempre. Y este sabemos lo que significa".

Papel de los canteranos: "Muchos trabajan conmigo de manera regular, cada día. Otros vienen alguna vez. Tenemos mucha atención con ellos. Han hecho un gran trabajo los últimos años. Como resultado ha subido al primer equipo Thiago y los muchos millones que el Madrid ha recaudado con transferencias de estos jugadores. Al final, no son transferencias porque el Madrid recupera esos jugadores cuando los quiere recuperar. Con sanciones, lesiones... van a llegar oportunidades para ellos, cada vez los conozco mejor. Tenemos contacto diario con La Fábrica y Manu. No voy a tocar a todos, pero pueden estar ilusionados".

Sergio Martínez: "Se ha entrenado con el primer equipo dos días. Hemos dado nuestra opinión sobre si podía llegar aquí. Tiene potencial y una pequeña experiencia en Primera. Tiene que trabajar, pero el nivel de calidad e intensidad aquí es diferente. Ahí está, mañana estará él, Rivas, Cestero... y a ver si juega o no, pero es un paso".

Caso Julián y cómo lo gestionaría: "La situación específica no hay nadie que la conozca mejor que Simeone. No veo que yo tenga que decir en relación a esta situación. Yo digo que cuando un jugador no está satisfecho y llega el 1 de septiembre, tienes que estar satisfecho porque si no no juegas hasta enero. A partir de ayer y por lo menos hasta diciembre, será un jugador importante para su club".

Asencio y su delicada situación: "Hablé con él cuando llegué en función de cosas del pasado. Desde que llegué, ya no hablo más de situaciones extradeportivas. En Valdebebas es un profesional ejemplar, cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora es el primero en llegar y el último en salir. Pero un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que haces fuera, sigue siendo Real Madrid. Continúa dañando el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz y errores todos hacen, pero errores acumulados es diferente".

Tchouaméni y las bajas del mediocampo: "Me estás estropeando la tranquilidad. Hablamos de eso mañana, después del partido. Vamos a tener un problema gordo para solucionar".

¿Contará con Asencio?: "El club ha abierto un expediente. Yo, mientras el expediente está abierto, lo veo como jugador del Real Madrid. Está lesionado y continuará así durante un par de semanas. Eso me ayuda a estar fuera de este problema".

Ceballos y su rescisión de contrato: "Hemos hablado tres minutos al teléfono. Le dije que no contaba con él, y muchas veces los jugadores se quedan agarrados a sus contratos, pero en este caso las cosas han sido fáciles porque me dijo que él prefería estar libre para decidir el futuro. En un par de días, el jugador y el club han llegado a esta conclusión".

Nivel de LaLiga: "El Atlético de Madrid será candidato. Seguramente piensan y sienten que pueden. Esta estabilidad de mismo entrenador y mentalidad, es una fuerza importante en el fútbol. Después hay equipos en Champions como Betis o Villarreal que son fuertes, lo veremos mañana. Los vascos también, difíciles todos. Para mí no es una Liga fácil. Hay una presión que en otros campeonatos no existe que es la de tener que ganar siempre. En Alemania o Francia tienen la tranquilidad de que van a ser campeones siempre. Aquí un resultado que no es ganar, no es un buen resultado".

Reencuentro con Pellegrini: "No reprocho nunca nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Hay un pasado tan largo en el fútbol que hay cosas que uno dice, hace y te sientes un idiota. Te sientes equivocado. He tenido comentarios estúpidos. Después, si él nos escucha se va a reír porque yo lo he pagado por ejemplo con el campeonato del Chelsea. Él ha tenido cosas conmigo de gran señor, en un amistoso Betis - Roma, con un árbitro que amaba al Betis. Nos quedamos con siete en el campo y él le dijo a sus jugadores que no nos machacasen. Nos podían haber metido ocho y nos metieron tres. Gran ejemplo como entrenador y persona".

¿Ha hablado con exentrenadores sobre este equipo?: "Con Xabi no. Con Álvaro sí. Pero no ha sido por él, que yo he tenido información. No es fácil para un exentrenador hablar de tu situación anterior. Pero no ha sido por él..."

Palabras de Modric en Marca sobre él: "Que lo queríamos tanto... pero era casi imposible negociar con Levy. Pero estábamos pendientes de ficharlo mientras estábamos en Estados Unidos y un día estaba fichado, otro no, uno sí, otro no mientras hablaba con José Ángel. El Real Madrid estaba casi a decir 'es imposible', pero el jugador quería. Porque podía jugar de seis, ocho o diez. Era el idóneo. Vosotros me matasteis unos meses. Pero luego... calló bocas".



