La Comunidad de Madrid deja retratado a Presa y acusa al Rayo de decir "falsedades absolutas" sobre Vallecas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha acusado este viernes al Rayo Vallecano de decir "dos falsedades absolutas" sobre el estado del estadio y ha rechazado tanto que la Comunidad ocultase la auditoría como que la inspección del pasado 2 de septiembre certifique que el campo cumple las condiciones de seguridad.

De Paco ha señalado en una entrevista en Onda Cero que existen "discrepancias entre lo que dice el club y lo que dice la auditoría y, sobre todo, lo que se ha observado in situ en el campo" y ha explicado que, tras concluir el 17 de agosto el plazo de audiencia concedido al Rayo para presentar documentación, la Comunidad elaboró un informe a partir del cual "se encarga una nueva auditoría".

El consejero ha precisado que además se realiza una nueva auditoría para "bajar la tensión" ante las conclusiones detectadas entre la documentación del club, las conclusiones de la auditoría y las comprobaciones realizadas en el estadio.

Sobre la inspección del 2 de septiembre, De Paco ha negado que el técnico que elaboró la auditoría inicial certificase que el estadio estaba en condiciones para que el Rayo volviera a jugar allí, como sostiene el club.

De Paco ha asegurado que la Comunidad requirió al club documentación para contrastar las conclusiones de la auditoría y que amplió el plazo para aportarla, aunque, según su versión, el Rayo finalmente no presentó toda la documentación solicitada.

"El origen de todo esto es un incumplimiento del club", ha señalado De Paco, quien ha cuestionado que el Rayo se oponga a que la Comunidad acometa obras en un estadio que su presidente, Raúl Martín Presa, ha calificado de viejo. "Si el campo está viejo y no estás dispuesto a mantenerlo, ¿por qué no dejas a la Comunidad de Madrid que lo mantenga?", ha planteado.