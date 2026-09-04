Un heroico Valles y un gol de Parrott infligen la primera derrota al Madrid de Mourinho

El Real Betis le ha infligido la primera derrota liguera al Real Madrid de José Mourinho gracias a un gol en los diez minutos finales del irlandés Troy Parrott y a la inspiración de su portero, Álvaro Valles, que le paró un penalti a Mbappé en el tiempo de prolongación.

La Cartuja vivió una de esas noches que tardan en olvidarse. Un partido de auténtica locura, de ida y vuelta, con ocasiones clarísimas para ambos equipos y, sobre todo, con unos últimos minutos absolutamente desatados.

Desde el primer minuto quedó claro que aquella no iba a ser una noche tranquila. El calor sevillano invitaba a pensar en un encuentro pausado, pero los dos equipos salieron con hambre. Antony lanzó el primer aviso con un disparo lejano que atrapó Courtois, y poco después llegó la primera gran oportunidad madridista. Arda Güler, uno de los grandes protagonistas de la noche, probó fortuna y obligó a Valles a realizar una magnífica intervención.

El Betis no se dejó intimidar. Isco comenzó a encontrar espacios, y Antony volvió a poner en aprietos a la defensa blanca con sus diagonales hacia dentro. En el minuto 21, el Cucho Hernández tuvo el primero tras una gran acción del brasileño, pero su volea se marchó rozando el poste.

El Madrid respondió con contundencia. Güler, imperial en la creación, filtró un balón perfecto hacia Vinícius, que estrelló su remate en el palo. Poco después, otra combinación entre los atacantes blancos volvió a llevar el peligro al área verdiblanca. El marcador seguía intacto, pero las ocasiones se sucedían.

El partido entró entonces en una fase de máxima intensidad. Una brecha en la nariz de Diego Llorente obligó al Betis a realizar un cambio, y Marc Bartra entró en su lugar. Mientras tanto, el Madrid apretaba y se instalaba cada vez más cerca del área de Valles. Vinícius y Mbappé tuvieron una doble ocasión antes del descanso, pero el portero bético resistió.

El 0-0 al descanso era casi un milagro viendo lo ocurrido. Güler e Isco habían sido los grandes directores de orquesta, mientras Valles se había convertido en uno de los grandes responsables de que el marcador siguiera sin moverse.

Pero Güler vivió también el lado amargo del fútbol porque pudo haber visto la segunda tarjeta amarilla y, por tanto, haber sido expulsado. El centrocampista turco se libró de una segunda amonestación en una acción que generó protestas en el banquillo y entre los jugadores del Betis.

⁉️ El Real Betis reclamó la segunda amarilla para Arda Guler por esta falta sobre Marc Roca. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GIvpsAosii — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 4, 2026

Un final completamente fuera de control

Tras la reanudación, el Madrid salió decidido a encontrar el gol. Mbappé tuvo su primer aviso en el minuto 47, aunque su disparo salió cerca del poste. El Betis, sin embargo, seguía esperando su momento. Y lo encontró en el tramo final.

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En el minuto 81, un córner cambió por completo la historia. Natan cabeceó, y Courtois respondió con un paradón espectacular, pero el rechace cayó a los pies de Parrott, que no perdonó. 1-0 para el Betis, y La Cartuja se vino abajo.

El Madrid reaccionó inmediatamente. Carlos Espí entró al terreno de juego, y el equipo de Mourinho se lanzó en busca del empate. Mbappé estuvo a punto de encontrarlo en el 85, con un centrochut que terminó estrellándose en el larguero. Y entonces llegó el caos.

En el minuto 87, Carlos Espí parecía empatar con un golazo de enorme calidad. El delantero controló, interpretó perfectamente la jugada y definió con una categoría tremenda. La celebración, sin embargo, duró poco. El gol fue anulado por fuera de juego de Vinícius tras una revisión que se hizo esperar y que, inevitablemente, dejó polémica.

Pero todavía quedaba lo más increíble. Ya en el 90+2, penalti para el Real Madrid por una falta de Natan sobre el brasileño madridista. Mbappé asumió la responsabilidad. Todo parecía preparado para el empate… hasta que apareció Álvaro Valles.

Una parada que vale tres puntos para el @RealBetis. 🧤 Álvaro Valles le detiene el penalti a Kylian Mbappé en el minuto 92. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/mHmj3Tzz4T — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 4, 2026

El guardameta bético adivinó el lanzamiento y realizó un paradón monumental en el 90+3. La Cartuja explotó. Parecía el golpe definitivo de una noche inolvidable. Sin embargo, inmediatamente surgieron dudas sobre una posible repetición del lanzamiento. Durante unos instantes, nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Finalmente, el penalti no se repitió.

Seis minutos de añadido se convirtieron en una eternidad. El Madrid siguió buscando el empate, pero el Betis resistió como pudo hasta escuchar el pitido final.

El Betis se queda con una victoria de esas que se recuerdan durante mucho tiempo. El Madrid tuvo ocasiones, dominó muchos tramos y rozó el empate hasta el último suspiro, pero el conjunto verdiblanco encontró el camino al gol y tuvo en Valles a su gran héroe.