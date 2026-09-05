El Real Madrid se marchó del estadio de La Cartuja con una derrota por 1-0 ante el Betis y con la sensación de que pudo tener una última oportunidad para evitarla. En el tiempo de descuento, Kylian Mbappé tuvo en sus botas el empate desde el punto de penalti, pero Álvaro Valles adivinó su lanzamiento y mantuvo la ventaja verdiblanca. La jugada, sin embargo, no terminó ahí, ya que Marc Bartra se adelantó para impedir que el delantero francés pudiera recoger el rechace y los jugadores del Real Madrid reclamaron que el penalti debía repetirse por una supuesta invasión del área. El VAR revisó la acción y decidió que no había infracción.

La explicación está en una norma que ha generado una gran polémica y que la IFAB ha ratificado para la temporada 2026/27. Por tanto, la polémica sigue candente tras el penalti y seguirá durante unos días, además, esto ha obligado a poner el foco en una norma que no siempre resulta sencilla de interpretar: el denominado encroachment, o infracción por adelantamiento en un lanzamiento desde el punto de penalti.

El Real Madrid reclamó que el penalti debía repetirse al considerar que Bartra había invadido el área antes de que Mbappé golpeara el balón. El central del Betis consiguió intervenir posteriormente en la jugada y evitó que el delantero francés pudiera aprovechar el rechace de Álvaro Valles.

El VAR, con Iglesias Villanueva al frente, revisó la acción y determinó que no existía infracción sancionable. Hernández Hernández tampoco ordenó repetir el lanzamiento. La clave está en cómo establece la norma que debe determinarse si un futbolista ha invadido el área en el momento exacto del lanzamiento.

‼️ El Real Madrid reclamó la repetición del penalti de Mbappé por la posición de Marc Bartra, pero Hernández Hernández no autorizó un segundo lanzamiento. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/DwecHko4TT — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 4, 2026

Los pies mandan en la norma

La regla establece que un jugador habrá cometido infracción por adelantamiento si, cuando se ejecuta el penalti, tiene uno o ambos pies dentro del área o sobre la línea que la delimita, incluido el semicírculo. En condiciones normales, por tanto, lo determinante es la posición de los pies —o de cualquier otra parte del cuerpo que esté en contacto con el suelo— en el instante en el que el balón es golpeado.

Además, no todo adelantamiento implica automáticamente una sanción. Para que exista intervención arbitral, la posición del jugador debe tener una incidencia directa en el lanzamiento o en el desarrollo posterior de la jugada. En el caso de un defensor, la infracción adquiere relevancia si su adelantamiento afecta claramente al lanzador o si participa posteriormente en la acción tras un rechace, impidiendo un gol, un intento de gol o la creación de una ocasión.

Y ahí aparece el detalle que explica lo sucedido en La Cartuja. La interpretación de la norma para la temporada 2026/27 deja claro que las partes del cuerpo que se encuentran en el aire no se tienen en cuenta para determinar el adelantamiento cuando el futbolista mantiene contacto con el suelo. Es decir, la proyección vertical del cuerpo sobre el terreno no sirve, por sí sola, para considerar que existe invasión.

En otras palabras: si un jugador está corriendo hacia el área y, en el instante del lanzamiento, se encuentra con uno de sus pies todavía en el aire, pero mantiene el otro en contacto con el terreno fuera del área, no se considera que haya invadido el área simplemente porque parte de su cuerpo esté físicamente sobre ella.

La IFAB ha ratificado este criterio de cara a la campaña 2026/27: "En el aire solo se aplica cuando todo el cuerpo está despegado del suelo". Por tanto, la proyección del jugador únicamente entra en juego cuando sus dos pies están en el aire y no existe ningún punto de contacto con el terreno.

Bartra, dentro del reglamento

Eso es precisamente lo que sucedió con Bartra. El defensor bético estaba entrando en el área en carrera, pero en el momento en el que Mbappé golpeó el balón tenía un pie todavía en contacto con el suelo y fuera del área. El otro se encontraba adelantado, pero sin haber llegado a pisar la zona delimitada.

Por ello, y pese a que visualmente pueda parecer que el jugador está dentro del área, la posición que debe analizarse según el reglamento es la de sus apoyos en el momento del golpeo. Al no tener ambos pies en el aire, no procede aplicar la proyección de su cuerpo sobre el terreno.

El propio Bartra explicó después del encuentro que conocía esta interpretación. El central reconoció que había preguntado a un árbitro por una acción similar y que trató de calcular su entrada al área para no llegar a pisarla en el momento del lanzamiento.

"Pregunté a un árbitro y me dijo que, si no estaba pisando el área, valía" 𝐋𝐚 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧𝐬𝐚𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐜 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐫𝐚 en el penalti de Mbappé. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ALBgyoxWBf — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 4, 2026

La polémica, por tanto, no se resuelve únicamente mirando la imagen y comprobando si el cuerpo de Bartra parece estar dentro del área. El detalle decisivo está en el contacto con el suelo. Y, según la interpretación ratificada por la IFAB para la temporada 2026/27, mientras uno de sus pies permanezca apoyado fuera del área, la proyección del resto de su cuerpo no convierte la acción en un encroachment sancionable.

Así, el penalti de Mbappé no debía repetirse por la posición de Bartra y la decisión tomada por el equipo arbitral se ajusta al criterio establecido en la norma.