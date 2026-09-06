Exhibición y manita del Barça en Mestalla para mantener el pleno de victorias

El FC Barcelona sigue lanzado. Cuatro partidos, cuatro victorias y un liderato en solitario que empieza a tomar forma en LaLiga. El equipo de Hansi Flick volvió a demostrar en Mestalla que este inicio de temporada no es casualidad y se impuso con una contundencia incontestable al Valencia (0-5), en una tarde en la que Lamine Yamal volvió a ser protagonista y el conjunto azulgrana exhibió pegada, velocidad y una superioridad manifiesta.

El partido apenas había comenzado cuando el Barça ya encontró el camino hacia la portería de Dimitrievski. En el minuto 6, Fermín López filtró un pase al espacio y Lamine Yamal apareció para definir con sutileza ante la salida del guardameta valencianista. El '10' azulgrana superó a Dimitrievski con un toque de zurda y puso el 0-1 en el marcador.

Dos minutos después, Lamine volvió a marcar, aunque esta vez la celebración tuvo que esperar. El extremo recibió dentro del área y batió nuevamente al portero del Valencia, pero el tanto fue revisado y finalmente anulado por fuera de juego. El Barça, sin embargo, no levantó el pie del acelerador.

La presión y el robo de Rodri.

La velocidad de Lamine Yamal.

La asistencia de Fermín.

El oportunismo de Raphinha. Un 𝑭𝑪 𝑩𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒐𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒍 conquista Mestalla. (0-5)#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/SvbgPI7Wyc — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 6, 2026

El segundo llegó en el minuto 22 y llevó la firma de Fermín. El conjunto de Flick mantuvo la presión sobre un Valencia incapaz de despejar el peligro y Gordon consiguió salir de una situación comprometida en el área para dejar el balón atrás. Fermín apareció desde segunda línea y colocó el balón con precisión en la escuadra. 0-2 y sensación de que el partido empezaba a decantarse claramente hacia el lado visitante.

El Valencia intentó reaccionar y tuvo su gran oportunidad en el minuto 32. Un error de Koundé complicó la salida azulgrana y Rodri perdió posteriormente el balón ante Danjuma, que se plantó con ventaja ante Joan García. El guardameta del Barça respondió con una magnífica intervención abajo y evitó que los locales recortaran distancias.

El Barça, mientras tanto, seguía generando ocasiones. Fermín estuvo a punto de firmar uno de los goles de la tarde después de una acción individual espectacular, pero su disparo terminó estrellándose contra el palo. Lamine también tuvo el tercero en sus botas antes del descanso, pero su remate se marchó rozando el poste.

La primera mitad dejó además un contratiempo para Flick. Eric García tuvo que abandonar el terreno de juego después de recibir un golpe en la nariz tras un choque con Rodri. Koundé ocupó su lugar antes de que ambos equipos encararan el descanso con un 0-2 que reflejaba la superioridad azulgrana.

Eric García se marcha sustituido con un fuerte golpe en la nariz tras un choque con Rodri. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Puc2Z4Opd8 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 6, 2026

Raphinha sentencia y Pedri pone la magia

Si el Valencia albergaba alguna esperanza de regresar al partido, el Barça se encargó de disiparla nada más comenzar la segunda mitad. En el minuto 49, Raphinha aprovechó una magnífica acción colectiva para marcar el 0-3. Lamine y Fermín participaron en la jugada y el brasileño apareció en el momento justo para culminarla.

Relacionado Repóker del FC Barcelona en Mestalla

A partir de ahí, el encuentro quedó prácticamente resuelto. El Valencia tuvo alguna oportunidad aislada, pero el Barça controló el ritmo mediante posesiones largas y continuó encontrando espacios a la espalda de la defensa local.

El cuarto llegó en el minuto 78 y fue una auténtica demostración de talento. Dani Olmo y Pedri combinaron de forma brillante y el canario culminó la jugada con una definición que hizo imposible cualquier reacción valencianista. 0-4. Y todavía quedaba la guinda.

En el minuto 84, Lamine Yamal recibió de nuevo a la espalda de la zaga, se plantó ante Dimitrievski y esta vez no hubo discusión. Mano a mano y definición certera para completar su doblete y establecer el definitivo 0-5.

Cuatro de cuatro y líderes en solitario

El pitido final confirmó algo más importante que una goleada. El FC Barcelona ha comenzado LaLiga con cuatro victorias en cuatro jornadas y se coloca como líder en solitario de la competición. El equipo de Flick ha convertido su arranque en una declaración de intenciones: velocidad arriba, talento en los metros decisivos y una capacidad goleadora que vuelve a convertir cada partido en una amenaza constante para el rival.

Mestalla, uno de los escenarios tradicionalmente más exigentes del campeonato, terminó siendo el escenario perfecto para confirmar el pleno azulgrana. Cinco goles, portería a cero y una nueva exhibición de Lamine Yamal, que ya se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este inicio de curso. El Barça no afloja. Cuatro partidos, cuatro triunfos y un liderato que, de momento, tiene dueño único.