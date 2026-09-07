Dos recién llegados a LaLiga de Real Madrid y FC Barcelona coinciden: "LaLiga exige ganar, pensar y decidir más rápido"

Real Madrid y FC Barcelona han ganado sus tres partidos hasta la fecha, pero tanto el entrenador de los merengues como el fichaje estrella de los culés han reflejado sus reflexiones acerca del nivel de LaLiga y sus peculiaridades en sus últimas comparecencias públicas y han coincidido en que esta competición "exige ganar, pensar y decidir más rápido".

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, destacó en la previa al partido ante el Real Betis la competitividad de LaLiga EA Sports y del nivel de sus equipos. Anthony Gordon, en comparación con la Premier League, afirmó que en LaLiga "las decisiones tienen que ser más rápidas y todo debe ser más limpio".

José Mourinho, un técnico con más de veinticinco años en la élite, y que conoce a la perfección el fútbol europeo, afirmó en la rueda de prensa de hoy, previa al partido ante el Real Betis de este viernes, que "en otros campeonatos como Francia o Alemania, el campeón sabe que va a salir campeón desde antes de empezar la temporada. Aquí existe esta presión, semana tras semana. Un resultado que no sea ganar no es un buen resultado".

Además, también aprovechó su intervención para sumar al Atlético de Madrid a la lucha por el título: "Pienso que el Atlético de Madrid también será candidato. Aunque no lo digan abiertamente, seguramente piensan y sienten que pueden. El modo en el que han fichado, invertido, esta estabilidad que parece eterna con el mismo entrenador, mentalidad, modo de pensar, organizar...".

El nivel medio de LaLiga

Pero el técnico no reduce el nivel de exigencia a los históricos candidatos al título, sino que también tuvo palabras para destacar el nivel medio de LaLiga: "Villarreal CF... Son equipos fuertes. Los vascos, equipos dificilísimos todos. Para mí no es una liga fácil. Esta presión tiene un peso importante en los equipos que tienen que jugar una liga con estas características".

Por su parte, Anthony Gordon, que llegó en el mercado de verano al FC Barcelona, aseguró que, "en Inglaterra, a veces la intensidad puede tapar los errores. Puedes controlar mal el balón y aun así recuperarte ganando la siguiente batalla física. Aquí, un mal primer toque o una falta de concentración en tu posicionamiento puede castigarte inmediatamente".

El jugador cree que sus condiciones y su estilo de juego le pueden beneficiar aún más en el campeonato español: "Los espacios son más pequeños, las decisiones tienen que ser más rápidas y todo debe ser más limpio. Mi velocidad se vuelve aún más efectiva aquí porque el movimiento a mi alrededor crea oportunidades y espacios".

Ambas opiniones coinciden en señalar que la competitividad de LaLiga se extiende más allá de Real Madrid y FC Barcelona y está presente en el conjunto de la clasificación. Según los dos profesionales, el campeonato exige mantener un nivel de rendimiento de forma continuada y adaptarse a distintos planteamientos de juego a lo largo de la temporada.