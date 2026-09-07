Indignación en el Sevilla con el arbitraje: roja por tocar balón y disparate de criterios

El Sevilla volvió a verse envuelto en una polémica arbitral durante su visita al RCDE Stadium. Con 0-0 en el marcador, en el minuto 55, Arouna Sangante fue expulsado con roja directa por una acción sobre Roberto Fernández que las repeticiones muestran de forma distinta a la interpretación del colegiado. El central sevillista llegó al balón antes de producirse el contacto con el delantero del Espanyol, pero el árbitro Sesma Espinosa mantuvo su decisión después de que el VAR no le reclamara una revisión en el monitor.

La jugada comenzó cuando Edu Expósito superó a Lucien Agoumé con un sombrero y buscó un pase a la espalda de la defensa sevillista. Roberto Fernández se disponía a correr hacia la portería cuando Sangante, que regresaba al once, apareció para cortar la acción. El defensa se lanzó al césped y consiguió rebañar la pelota antes de que el atacante pudiera encarar a Odysseas Vlachodimos.

🟥 𝗥𝗼𝗷𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗮 para Arouna Sangante por esta acción sobre Roberto Fernández. Se queda con diez el Sevilla. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/UiuAMNe5FN — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 6, 2026

Sesma Espinosa consideró que Sangante había cometido falta siendo el último hombre y le mostró la roja directa. La reacción del banquillo del Sevilla fue inmediata. Las repeticiones evidenciaron que el central había tocado primero el esférico, aunque posteriormente se produjo un contacto con Roberto Fernández durante el deslizamiento.

Desde la sala VOR, Trujillo Suárez decidió no llamar al árbitro para que revisara la acción en el monitor. El VAR podía acreditar que Sangante había tocado el balón en primera instancia, pero entendió que no correspondía intervenir sobre la intensidad del contacto posterior. Esa circunstancia dejó en manos del árbitro de campo la valoración definitiva de la jugada.

García Plaza vuelve a mostrar su malestar

Luis García Plaza terminó recibiendo una tarjeta amarilla después de protestar por la expulsión. El técnico sevillista ya había expresado su malestar por las decisiones arbitrales de las jornadas anteriores y volvió a encontrarse con una acción polémica en contra de su equipo.

Recordemos que el Sevilla ya había sufrido otra expulsión en este comienzo de Liga, la de Kike Salas en la primera jornada ante el Rayo Vallecano. A ello se suman las distintas controversias arbitrales mencionadas por el propio entrenador en relación con encuentros anteriores, como el penalti sobre Robbie Ure frente al Rayo, la expulsión de Yuri Berchiche en el duelo ante el Athletic, reconocida posteriormente como error por el CTA, y el penalti no señalado de Morten Hjulmand sobre Kike Salas contra el Atlético de Madrid.

Dos criterios diferentes en los goles

La polémica no terminó con la expulsión de Sangante. El Espanyol marcó dos goles en situaciones de fuera de juego posicional, pero solo uno de ellos fue anulado.

El primero, obra de Omar El Hilali, no subió al marcador por la posición de Marcos Fernández. El atacante local había mantenido un contacto con Vlachodimos antes del disparo y la jugada generó dudas sobre si realmente había interferido en la acción o había condicionado la intervención de la defensa sevillista.

❌ Anulado el gol de El Hilali por fuera de juego posicional de Marcos Fernández. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Z3cbTtUOTX — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 6, 2026

En el definitivo 1-1 también hubo un atacante local en posición de fuera de juego posicional. Sin embargo, en este caso el tanto sí fue concedido después de la acción iniciada con el remate de Marcos, que terminó golpeando en el larguero.

Un nuevo episodio polémico

Tanto Manolo González como Luis García Plaza se sintieron perjudicados por las decisiones tomadas durante el encuentro. El duelo volvió a poner sobre la mesa las dudas generadas por los diferentes criterios aplicados en acciones similares. En el caso de Sangante, el Sevilla considera especialmente relevante que el defensa alcanzara primero el balón antes de que se produjera el contacto con Roberto Fernández.

La expulsión dejó al conjunto sevillista con diez jugadores por segunda vez en las cuatro primeras jornadas y añadió otro episodio polémico a un inicio de campeonato marcado por las decisiones arbitrales. La acción de Sangante, además, se produjo con el marcador todavía igualado y terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de discusión del encuentro.