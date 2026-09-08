Escándalo Rodri: pillan al jugador de Barcelona poniendo verde el Valencia y ordenan eliminar el vídeo

Rodri fue cazado en pleno banquillo del duelo que midió al Barcelona con el Valencia en Mestalla -0-5 ganaron los de Hansi Flick- rajando de lo lindo del nivel del conjunto que entrena Carlos Corberán. Las cámaras del programa El Día Después, de Movistar Plus, captaron una conversación suya con Pau Cubarsí en la que calificó al rival de "muy malo" tras ser sustituido.

En su debut como titular con el Barcelona, buena actuación, aunque le perdonaron un penalti y expulsión por un empujón flagrante a Danjuma, fue sustituido en el minuto 62 por Marc Bernal con el marcador 0-3. Al llegar al banquillo, Rodri se sentó junto a Cubarsí, quien también acababa de ser sustituido por Andreas Christensen, y comenzó a comentar en voz alta su impresión sobre el nivel exhibido por el equipo local.

"El día después" borró el vídeo de Rodri que decía del Valencia "SON MUY MALOS" porque ya estaba teniendo mucha repercusión para no dejar mal a su Barça jssjsjsjsjs 😂🤣 MOVISTAR BARÇATV 📺🔵🔴pic.twitter.com/H3bhNKRlDd https://t.co/H3bhNKRlDd https://t.co/z8uWqTLtTQ — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) September 7, 2026

"Muy flojos, son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío", expresó Rodri en un primer momento, según el audio difundido por el programa. Minutos después, insistió con una valoración aún más directa: "Son muy malos, tío, son malísimos".

La conversación continuó cuando el centrocampista madrileño le preguntó a su compañero por la posición que había ocupado el Valencia en la última temporada. "¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?", a lo que Cubarsí respondió: "A poco de Europa". Rodri reaccionó con un gesto de sorpresa. El futbolista completó su análisis del partido con una observación adicional: "Tú, es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte".

Una ácida crítica que no duró mucho. El vídeo de El Día Después fue retirado a los pocos minutos de ver la luz. Algo gravísimo, ya que el periodista en cuestión cumple con su trabajo y las palabras de Rodri no dejan de ser su opinión -gusten más o menos-. ¿Quién mandó retirar el vídeo y por qué? La dinámica de captar sonidos de los partidos es habitual en el formato de los reportajes de El Día Después, por lo que sorprende mucho que dieran la orden desde arriba de retirar el vídeo de Mestalla.