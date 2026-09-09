La vuelta de Crackóvia, los genios de la sátira deportiva, se hace viral

Aquí no hay colores. Son unos genios en lo suyo, el humor. El mítico programa de sátira deportiva Crackòvia regresa a la pantalla de TV3 (3Cat) tras nueve años de ausencia. El anuncio oficial de la vuelta de este formato, producido por Minoría Absoluta, ha generado un enorme revuelo en el sector audiovisual y en las redes sociales, donde se le recuerda como uno de los espacios de humor deportivo más exitosos de la historia de la televisión en Cataluña.

Paso por aquí para recordar que las actuaciones del actor de Alfredo Duro eran dignas de Óscar https://t.co/lkrJkkdJKC pic.twitter.com/JZ3UPSBiJG — Valdi (@VivaldiRSO) September 8, 2026

Nacido originalmente en 2008 como un spin-off del aclamado programa de sátira política Polònia, Crackòvia marcó una época dorada al parodiar los entresijos del fútbol —con especial foco en el FC Barcelona y el Real Madrid— coincidiendo con hitos históricos como la etapa de Pep Guardiolay José Mourinho.

CRACKÒVIA TORNA A TV3 I NOMES VINC A RECORDAR-VOS AIXÒ pic.twitter.com/C7eCXJFgz4 — Alex (@alexmasdeu_) September 8, 2026

La noticia se ha hecho viral y los usuarios, da igual que sean del Real Madrid o del Barcelona, lo celebran por todo lo alto. El humo no entiende de colores.