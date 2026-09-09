Rodri se disculpa con el Valencia tras sus palabras: "Son muy flojos, son malísimos"

Marcha atrás de Rodri Hernández. El centrocampista del FC Barcelona ha pedido perdón al Valencia después de que las cámaras de televisión lo captaran asegurando, durante el partido del pasado domingo en el banquillo de Mestalla, que los jugadores del conjunto ché son "malísimos" (0-5). El Balón de Oro ya se ha puesto en contacto con el capitán valencianista, José Luis Gayà, para pedir disculpas por sus comentarios y hacerlas extensivas al resto de la plantilla.

La escena fue captada por las cámaras del programa El Día Después, de Movistar Plus, cuando Rodri se encontraba en el banquillo junto a Pau Cubarsí después de haber sido sustituido y ovacionado por la afición de Mestalla. En las imágenes, el internacional español analiza el partido con el central azulgrana y no se corta precisamente a la hora de valorar el nivel mostrado por el conjunto dirigido por Carlos Corberán.

"Muy flojos, son muy flojos estos... muy flojos. Son muy malos, tío. Son malísimos", se escucha decir a Rodri en el vídeo, que fue publicado inicialmente por Movistar Plus y retirado poco después. Unas palabras que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales y que terminaron llegando hasta el vestuario valencianista.

"No han pasado del centro del campo"

La conversación entre Rodri y Cubarsí no se quedó ahí. El centrocampista, sorprendido por la actuación del Valencia, preguntó al joven central qué posición había ocupado el equipo en la clasificación la pasada temporada. "Quedaron a poco de Europa", respondió Cubarsí.

La reacción de Rodri fue de incredulidad. "Tú, es que no han pasado del centro del campo, ¿eh?, en la segunda parte", añadió el futbolista madrileño, que asistió desde el banquillo a la exhibición del Barcelona en Mestalla.

El 0-5 no dejaba demasiado margen para la interpretación. El Barça pasó por encima de un Valencia completamente desbordado y Rodri, que había sido sustituido durante el encuentro, terminó comentando desde el banquillo la enorme diferencia que había observado entre ambos equipos.

Las palabras, sin embargo, tuvieron recorrido más allá del terreno de juego. Según informó El partit de la una, de À Punt, Rodri llamó posteriormente a José Luis Gayà para disculparse personalmente por sus comentarios. El futbolista azulgrana pidió al capitán del Valencia que trasladara sus disculpas al resto de sus compañeros.

De campeón de Copa a "muy flojos"

La polémica tiene además un punto de ironía por la trayectoria reciente del Valencia. Cuando Rodri abandonó el conjunto che en el verano de 2019 para fichar por el Manchester City, el equipo valencianista se encontraba en una situación muy diferente a la actual.

Aquel Valencia acababa de proclamarse campeón de la Copa del Rey precisamente contra el Barcelona, al que derrotó por 2-1 en la final disputada en Sevilla. Además, había terminado cuarto en LaLiga y se había clasificado para disputar la Liga de Campeones.

Siete años después, el escenario es radicalmente distinto. El Valencia trata de recuperar la estabilidad deportiva después de varias temporadas alejándose de aquel equipo que competía por Europa. Y precisamente contra el Barcelona, Rodri fue testigo desde el banquillo de una de esas noches que explican la enorme distancia que se ha abierto entre ambos clubes.

Eso sí, después de que sus palabras quedaran registradas por las cámaras, el Balón de Oro ha optado por hacer algo mucho menos habitual en el fútbol: llamar directamente al rival para pedir perdón.