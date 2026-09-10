La viral excentricidad del mítico Darío Silva en Málaga: "Me compré una discoteca para no pagar entrada"

Fue un pedazo de delantero. En el Málaga vivió su etapa dorada como futbolista en todos los sentidos.

Hablamos del mítico Darío Silva. El uruguayo recordó con humor y total naturalidad cómo compaginaba el fútbol de élite con la fiesta. "Cuando jugaba en el Málaga dije: '¿voy a estar pagando entrada siempre que voy a la discoteca?' Y me la compré", admitió entre risas al hablar sobre el negocio en el que invirtió, la conocida discoteca Coyote Banús ubicada en la zona de Marbella.

"ME COMPRÉ UNA DISCOTECA…" 🪩🔥 Darío Silva estuvo por FIX FÚTBOL ⚽ y contó una de las historias más curiosas de su carrera: aseguró que su mejor año llegó decidió comprarse una discoteca en Marbella. ▶️ https://t.co/v4lYVj3dyE

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Silva no tuvo reparos en detallar cómo era su inusual rutina diaria de aquella época, asegurando que la falta de descanso nocturno no afectaba su rendimiento en el campo: "Estábamos hasta las 6 de la mañana y de ahí, matecito y nos íbamos a entrenar a las 8. Si me acostaba, ya no me levantaba. Entrenaba dos horas con el equipo y ya dormía durante toda la tarde. No tenía nada que hacer".

El uruguayo defendió que ese estilo de vida coincidió con su mejor momento sobre el césped. "Fue mi mejor año, clasificamos a la UEFA", recordó con orgullo el segundo máximo goleador histórico (anotó 37 goles) del club en la Primera División de España.

Aunque el negocio de la noche no terminó saliendo del todo bien a nivel financiero a largo plazo, el exjugador recuerda que el establecimiento llegó a albergar a lo más selecto de la sociedad del momento. "Realmente tuvo gente adentro de la jet set, gente de mucho glamour. Yo no me encargaba nunca del día a día", detalló sobre un local que mezclaba deportistas de alto nivel con la alta alcurnia de la Costa del Sol.

Silva perdió una pierna en una accidente de tráfico

La vida de Darío Silva dio un vuelco cuando en 2006 sufrió un accidente de tráfico en Montevideo. La causa exacta del siniestro fue una distracción al volante provocada por un trozo de comida (específicamente un pedazo de tarta o pastafrola). Mientras conducía a casi 100 kilómetros por hora acompañado de dos amigos, el alimento se le cayó en la zona de los pedales. Al agacharse por un instante para recogerlo, perdió el control de su camioneta y terminó impactando violentamente contra una farola de cemento del alumbrado público.

El impacto provocó que la columna de cemento cayera sobre el propio vehículo, concentrando los mayores daños en el lado del conductor. Darío Silva sufrió un traumatismo de cráneo y una fractura expuesta sumamente compleja en su miembro inferior derecho. Para salvarle la vida ante el altísimo riesgo de una infección generalizada o muerte (los médicos estimaban un 99% de riesgo de perder la vida), el equipo médico decidió amputarle la pierna por debajo de la rodilla.

Darío, al que sus propios agentes le dejaron rozando la ruina, trabaja como camarero en una pizzería de Málaga.

A pesar de los golpes que le ha dado la vida, el bueno de Silva no deja de sonreír.