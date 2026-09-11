LaLiga cerró el mercado con más inversión y un crecimiento del 15% del LCPD

LaLiga ha presentado los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion tras el cierre del mercado de fichajes de verano, un periodo que reflejó la evolución de la capacidad de inversión de los clubes dentro del marco establecido por el Control Económico y con un crecimiento de los LCPD del 15%.

Los clubes de la competición destinaron 733 millones de euros a nuevas incorporaciones durante el mercado de verano de la temporada 2026/27, una cifra que supuso un 2% respecto al curso anterior. El periodo de fichajes se cerró con 615 operaciones entre altas y bajas y un volumen de ventas de 728 millones de euros, según los datos presentados.

La evolución de la inversión se produjo dentro de un escenario de crecimiento de los LCPD de los clubes de LaLiga, que aumentaron un 15% respecto a la temporada anterior hasta los 3.109 millones de euros solo en LaLiga EA Sports, y reflejaron la capacidad de las entidades para reforzar sus plantillas dentro de los límites establecidos. El sistema fijó el importe máximo que cada club podía destinar a su plantilla deportiva en función de variables como sus ingresos previstos, gastos no deportivos, pérdidas acumuladas y obligaciones financieras.

El modelo de Control Económico, implantado por LaLiga desde hace más de una década, estableció así un marco para que las decisiones deportivas y económicas respondieran a la realidad financiera de cada entidad. La evolución de los últimos mercados confirmó un incremento de la capacidad inversora de los clubes dentro de un escenario de planificación y sostenibilidad económica.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó que "los clubes están cómodos con el modelo actual de Control Económico porque saben que el crecimiento sostenible pasa por gastar en función de los ingresos y no por abrir límites sin criterio. Si se permite invertir por encima de la capacidad real de generación de recursos se entra en una dinámica inflacionista que termina afectando a todos. LaLiga, junto a la Bundesliga, es hoy una referencia de sostenibilidad en Europa, con clubes competitivos y con mayor capacidad de inversión, incluso esta temporada la masa salarial ha crecido un 15% respecto al año pasado. El camino es seguir adaptando el control económico a las circunstancias del mercado".

La presencia de futbolistas de referencia internacional volvió a situar a LaLiga entre las competiciones con mayor capacidad de concentración de talento del fútbol mundial. Cuatro jugadores de la competición figuraron entre los seis con mayor valoración de mercado, según Transfermarkt. Lamine Yamal, Pedri, Kylian Mbappé y Jude Bellingham compartieron esa clasificación con Erling Haaland y Michael Olise.

Además, siete jugadores de LaLiga EA Sports fueron nominados al Balón de Oro 2026, la cifra más alta entre las principales ligas tras la Ligue 1. Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Vinícius, Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Rodri formaron parte de la lista de candidatos al galardón.

LaLiga subrayó que estos datos reflejan su posición como una de las competiciones con mayor concentración de talento internacional, con clubes capaces de reforzar sus plantillas dentro del marco de sostenibilidad establecido por el Control Económico de la organización.