Mezian Mesloub: el clon francés de 16 años de Lamine Yamal que desata la locura en la Champions

Este jueves, en el encuentro que disputaron en Praga el Slavia y el Lens, los amantes del fútbol disfrutamos de unos minutos de absoluto orgasmo. La última media hora de partido, con la remontada incluida del equipo galo —perdía 2-1 en el 88 y terminó ganando 2-3—, asistimos a la presentación oficial en un partido de Champions League de un talento generacional que a buen seguro dará mucho que hablar.

Se trata del jugador francés de tan solo 16 años, Mezian Mesloub.

Mezian Mesloub vs Slavia Prague {29 minutes played} - All Actions pic.twitter.com/EEoiFl5B9f — ⭐️⭐️ (@CompsJeune) September 10, 2026

El extremo zurdo del Lens —que tiene sangre portuguesa por el lado de su madre y argelina por el de su padre— jugó los últimos 29 minutos de partido y dejó con la boca abierta a todos. Su personalidad, su tremenda calidad, su desborde, su visión de juego... La manera en la que conduce el balón cosido al pie, la toma de decisiones, cómo se echó a su equipo a la espalda cuando más lo necesitaba, como desató la absoluta locura a un partido que agitó radicalmente con su entrada… Fue un auténtico recital.

Su parecido tanto en el estilo de juego como físico a Lamine Yamal es sorprendente. Ha nacido una estrella y en el Lens —una de las canteras más prolíficas de Francia— y en Portugal —jugó con la sub-16 de Francia en 2024, pero la Federación Portuguesa lo captó en 2025 y ya ha jugado con la sub-17 lusa— se frotan las manos. Tienen un diamante en bruto con unas condiciones brutales.