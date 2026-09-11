Mezian Mesloub: el clon francés de 16 años de Lamine Yamal que desata la locura en la Champions

Este jueves, en el encuentro que disputaron en Praga el Slavia y el Lens, los amantes del fútbol disfrutamos de unos minutos de absoluto orgasmo. La última media hora de partido, con la remontada incluida del equipo galo —perdía 2-1 en el 88 y terminó ganando 2-3—, asistimos a la presentación oficial en un partido de Champions League de un talento generacional que a buen seguro dará mucho que hablar.
Se trata del jugador francés de tan solo 16 años, Mezian Mesloub.
El extremo zurdo del Lens —que tiene sangre portuguesa por el lado de su madre y argelina por el de su padre— jugó los últimos 29 minutos de partido y dejó con la boca abierta a todos. Su personalidad, su tremenda calidad, su desborde, su visión de juego... La manera en la que conduce el balón cosido al pie, la toma de decisiones, cómo se echó a su equipo a la espalda cuando más lo necesitaba, como desató la absoluta locura a un partido que agitó radicalmente con su entrada… Fue un auténtico recital.
Su parecido tanto en el estilo de juego como físico a Lamine Yamal es sorprendente. Ha nacido una estrella y en el Lens —una de las canteras más prolíficas de Francia— y en Portugal —jugó con la sub-16 de Francia en 2024, pero la Federación Portuguesa lo captó en 2025 y ya ha jugado con la sub-17 lusa— se frotan las manos. Tienen un diamante en bruto con unas condiciones brutales.