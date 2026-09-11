Mourinho se rebela contra las críticas a Vinícius: "Es un árbol que tiene mucho fruto y le tiran piedras"

José Mourinho volvió a salir en defensa de Vinícius Jr. El entrenador del Real Madrid considera que las críticas que recibe el delantero brasileño son, en realidad, una muestra de la exigencia que existe a su alrededor y del deseo de la afición de recuperar su mejor versión. "En Portugal hay un proverbio que dice que tú solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. ¿Qué ha hecho Vini aquí en los últimos cinco o seis años que lleva aquí? Es un árbol que tiene mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos, que es lo mejor de Vinícius", afirmó este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano.

Mourinho insistió en el mensaje que ya lanzó el pasado martes: "Lo mejor" de Vinícius todavía está por llegar. El portugués puso como ejemplo la actuación del brasileño la pasada temporada ante el Benfica, cuando, según recordó, "el Santiago Bernabéu estaba asustado" y el atacante "acabó solo con la eliminatoria".

"En este momento no está todavía ese Vinícius que gana un partido solo. En este momento está un Vinícius que trabaja más que nunca", explicó el técnico madridista, que quiso respaldar sus palabras con datos. "Son muy objetivos", señaló antes de destacar que el extremo "está muy cerca de su velocidad máxima", que ha aumentado su volumen de carrera de alta intensidad y que esta temporada ha batido sus registros de recuperaciones de balón en el tercio defensivo.

El ejemplo de Mbappé

El entrenador también valoró las palabras de Kylian Mbappé, quien defendió que no supone un problema para un equipo que un futbolista marque 40 goles. Mourinho coincidió con el francés y destacó especialmente su comportamiento defensivo durante el partido contra el Inter, cuando el Real Madrid se quedó temporalmente con diez jugadores por la sanción de dos minutos a Álvaro Carreras después de que Vinícius tardara más de diez segundos en abandonar el terreno de juego.

"Para mí es una alegría ver este tipo de comportamiento", reconoció Mourinho, satisfecho con el compromiso mostrado por el delantero francés.

El portugués admitió que hay "gente que sabe tanto de fútbol" como él que ha criticado al equipo por no defender bien frente al Inter. Sin embargo, recordó que esas mismas voces no suelen poner el foco en las ocasiones generadas por el conjunto blanco. "Podíamos haber metido ocho", apuntó.

Mourinho reivindicó, en cualquier caso, la unión del vestuario. "Hemos perdido y sufrido juntos contra el Betis y la vida ha continuado. El compromiso que tenemos entre nosotros es estar para trabajar para el Real Madrid y no estar en el Real Madrid", afirmó. "Vamos a hacer todo lo posible para que la gente esté feliz".

"Cuando el estadio está unido al equipo, es casi imbatible"

El técnico madridista rechazó entrar en el debate sobre si el equipo está siendo injustamente criticado. "Estoy concentrado en mi trabajo y los jugadores también. Estoy absolutamente tranquilo de que no serán ni críticas ni pitos los que van a cambiar el alma de este equipo", aseguró.

Mourinho se definió como un entrenador "muy exigente" con sus futbolistas, aunque dejó claro que valora por encima de todo el esfuerzo. "La exigencia es que tienes que dar todo lo que tienes y quien da todo no está obligado a dar más", explicó.

"Respeto mucho al jugador que comete algún error, al que no ha jugado un partido extraordinario, pero que lo ha dado todo, quería jugar, ayudar, con respeto por su escudo y ha luchado muchísimo por un resultado. Este tipo de jugador me tiene siempre a su lado", añadió.

En este sentido, reconoció que le entristece especialmente cuando el Santiago Bernabéu pita a uno de sus jugadores. Y dejó una reflexión sobre la importancia de la conexión entre la grada y el equipo: "Cuando existe unión entre equipo y estadio es, no quiero decir imbatible, pero casi".

El técnico también negó haber tenido que intervenir para solucionar cualquier posible problema entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. "Ellos lo han hecho todo. El grupo está fantástico y si llego al vestuario sin saber nada, me parecen dos grandes amigos", explicó. Mourinho atribuyó el mérito a los propios futbolistas por haber construido "un grupo que me gusta mucho".

"Tenemos que ir fuertes contra el Rayo"

Sobre el Rayo Vallecano, Mourinho avisó de la dificultad del encuentro. El conjunto madrileño llega después de una victoria y, según el técnico, ya ha demostrado su calidad incluso en los partidos en los que no consiguió ganar.

"Tenemos que estar muy concentrados. Es un partido que queremos y tenemos que ganar, tenemos que ir fuertes", señaló.

La proximidad del calendario llevará al portugués a introducir cambios en el once. El Real Madrid afronta tres partidos en nueve días, por lo que Mourinho confía en aprovechar la profundidad de su plantilla. "Hemos trabajado muchísimo en el partido del martes y ahora tenemos ya una plantilla con muchísimas opciones", explicó.

El técnico confirmó que recupera efectivos como Camavinga, Bernardo Silva y Arda Güler, lo que le permitirá dar descanso a algunos futbolistas y apostar por "piernas con mucha gasolina". "Pensamos que es importante que dos o tres jugadores que no jugaron el último partido puedan jugar y dar un poco más de energía al equipo", indicó.

Mourinho también se pronunció sobre el respaldo del Comité Técnico de Árbitros a la decisión de no repetir el penalti lanzado por Mbappé. El portugués aseguró que no le sorprende la postura del colectivo arbitral, al que atribuyó una "gran solidaridad" y una "grandísima protección de las instituciones".

"Es algo que verdaderamente admiro muchísimo en la clase arbitral. No lo digo solo en España: en todos los países donde he estado he encontrado exactamente la misma situación. Es muy raro y muy difícil que salgan a criticar una situación arbitral. Están muy unidos, la unión hace la fuerza", afirmó.

Por último, Mourinho se refirió al Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado en los alrededores de Valdebebas, y bromeó con los "45 minutos de sueño" que tanto él como algunos jugadores habían perdido. El técnico evitó comparar al Real Madrid con alguna escudería, aunque dejó una frase que resume su admiración por Ferrari: "Los rojos siempre serán los rojos".

También destacó el impacto mundial que pueden alcanzar tanto un gran club de fútbol como una escudería y reconoció su admiración por la personalidad del piloto español Fernando Alonso.