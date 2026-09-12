¿Dónde ver el Real Madrid-Rayo?

El Real Madrid afronta este sábado una nueva jornada de LaLiga EA Sports con la visita del Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la quinta jornada de la competición y llega después del estreno del conjunto blanco en la Copa de Europa ante el Inter de Milán.

El equipo dirigido por José Mourinho ha comenzado la temporada con tres victorias, frente al Espanyol, la Real Sociedad y el Málaga. La derrota ante el Betis ha impedido mantener el pleno, por lo que el conjunto madridista busca ahora sumar tres puntos en casa para seguir avanzando posiciones en la clasificación y competir por los primeros puestos con el FC Barcelona.

El Rayo, por su parte, llega al encuentro después de ganar al Racing de Santander en su último compromiso. El conjunto vallecano afronta así la visita al Bernabéu con el objetivo de mantener la dinámica de su último partido.

El encuentro también permitirá seguir de cerca a las nuevas incorporaciones del Real Madrid. Konaté y Dumfries aparecen como piezas importantes en la defensa, mientras que Cucurella tiene protagonismo en la zona izquierda. En la parcela ofensiva, Bernardo Silva y Carlos Espí completan las principales referencias mencionadas para este partido.

Horario y dónde ver

El encuentro comienza a las 21:00 horas (horario peninsular) y se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Los aficionados que quieran seguirlo desde casa podrán hacerlo tanto por televisión como online a través de DAZN LaLiga, Movistar+ y Orange TV.